Cestujúci sa musia pripraviť na výluku, medzi Košicami a Kysakom budú odrieknuté vybrané regionálne vlaky

Akú môžu cestujúci využiť náhradu?
Od utorka 11. do štvrtka 13. novembra budú v úseku Košice – Kysak odrieknuté vybrané regionálne vlaky na linkách Košice – Spišská Nová Ves a Košice – Prešov – Lipany. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje, že dôvodom sú výlukové práce v železničnej stanici Košice, ktoré realizuje manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). SITA o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.

Cestujúci môžu ako náhradu využiť diaľkové expresné vlaky TATRAN, prípadne iné regionálne spoje, ktoré výlukou nebudú ovplyvnené. ZSSK zároveň upozorňuje, že v súvislosti s výlukou môžu cestujúci v nepovinne miestenkových vozňoch vlakov Ex 603, Ex 612 a Ex 620 cestovať bez miestenky na úseku Košice – Kysak. Cestujúci s nárokom na 100 % zľavu môžu na tomto úseku cestovať len s platným preukazom bez potreby zakúpenia nulového lístka.

Vlaky Ex 603, Ex 612 a Ex 620 nezastavujú v staniciach Trebejov, Kostoľany nad Hornádom a Ťahanovce, preto ZSSK odporúča využiť iné spoje, ktoré nie sú výlukou dotknuté. Podrobné informácie o vlakových spojeniach sú dostupné na webovej stránke www.zssk.sk/aktuality.

