PMÚ schválil koncentráciu v oblasti opravy a prenájmu nákladných železničných vozňov a rušňov

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly spoločnosti Merchant House Holding AG z Lichtenštajnského kniežatstva nad spoločnosťou AAE Wagon a.s. so sídlom v Bratislave. Táto spoločnosť výlučne kontroluje aj firmu Cargo Wagon a.s., taktiež z Bratislavy.
PMÚ posúdil, že ide o zmenu zo spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu, a vyhodnotil, že táto koncentrácia nespôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže na trhu opravy, údržby a prenájmu nákladných železničných vozňov a rušňov.
Rozhodnutie Protimonopolného úradu nadobudlo právoplatnosť 5. novembra 2025.
Merchant House Holding je na Slovensku aktívny v oblasti prenájmu železničných rušňov a ich údržby a opráv. Cargo Wagon je dcérou holdingovej spoločnosti AAE Wagon a pôsobí v oblasti prenájmu nákladných železničných vozňov v SR, ale aj inde v Európe. Podľa Finstatu celkové výnosy spoločnosti Cargo Wagon za rok 2024 presiahli 40,4 mil. € a zisk na úrovni 7,7 mil. €.
Spoločnosť Cargo Wagon podľa Obchodného registra vznikla v roku 2013, poskytuje prenájom železničných vozňov. Štátna Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) má v Cargo Wagon podiel 34 %. Spoločnosť má sídlo v Bratislave, kanceláriu v Trnave, základné imanie dosahuje 10 miliónov eur. Spoločnosť AAE Wagon bola založená v roku 2014, má základné imanie 25-tisíc eur.