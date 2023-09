Obmedzenia v železničnej doprave pribúdajú, ZSSK avizuje nové výluky na Orave aj východe Slovenska

Cestujúci môžu počítať s aktuálnymi obmedzeniami v železničnej osobnej doprave na viacerých úsekoch na Orave, Zemplíne aj v okolí Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre avizované nové výluky za dotknuté vlaky tradične zaviedla náhradnú autobusovú dopravu. Pri väčšom meškaní ale nezaručuje čakanie prípojných spojov.

Práce na úseku Trstená – Nižná

Rekonštrukčné práce na úseku medzi Trstenou a Nižnou od 19. do 21. septembra vyradili denne šesť vlakov jazdiacich na oravskej trase Kraľovany – Trstená. Autobusy za ne premávajú po trase Trstená – Tvrdošín – Krásna Hôrka – Nižná a späť.

Práce na infraštruktúre na uvedenom úseku trvajú do štvrtka denne od 7:30 do 12:20. Úsek Trstená – Nižná má 10 kilometrov, trať Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená je dlhá 56 kilometrov.

Obmedzenia v okolí Vranova nad Topľou

Niektoré vlaky pre obmedzenia v týchto dňoch nepremávajú ani v okolí Vranova nad Topľou. Na 14-kilometrovom úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou výluka 19. a 20. septembra zasiahla päť spojov a na úseku Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec dlhom 7 kilometrov sa 21. a 22. septembra dotkne štyroch spojov. V prvom prípade autobusy jazdia medzi Čiernym nad Topľou a Vranovom nad Topľou cez Hlinné, Soľ, Komárany a opačne, pričom práce boli avizované od 9:00 do 14:00.

Náhradné autobusy podľa ZSSK zastavujú aj v Čaklove a Jastrabí nad Topľou, ktoré nie sú jej tarifnými bodmi. V druhom prípade autobusy nahradia vlaky z Vranova nad Topľou do Nižného Hrabovca a späť cez Hencovce, rekonštrukcia na úseku je hlásená od 8:10 do 13:40. Spomínané dva úseky sú súčasťou trate Prešov – Humenné (70 kilometrov).

Výluky pri Michalovciach aj Trebišove

Železničiari upozornili na obmedzenia aj pri Michalovciach a Trebišove. A to konkrétne na 15-kilometrovom úseku medzi Strážskym a Michalovcami do utorka pri piatich vlakoch. Cestujúci mohli využiť náhradné autobusy cez Pusté Čemerné, Nacinu Ves a Petrovce na Laborcom.

Na úseku Úpor – Michaľany v dĺžke 13 kilometrov sa výluka v utorok dotkla štyroch spojov, vo štvrtok sa týka desiatich spojov. Autobusy zabezpečujú náhradnú prepravu na tomto úseku cez Stanču, Veľaty a Lastovce. Práce v týchto dvoch termínoch oznámili v čase 8:30 až 13:30, resp. 7:30 až 15:30.

Nepretržitá výluka v okolí Sniny

Na 11-kilometrovom úseku medzi Bánovcami nad Ondavou a Trebišovom v sobotu 23. septembra nepôjdu štyri popoludňajšie vlaky. Práce majú trvať od 10:15 do 14:50. Uvedené úseky sa nachádzajú na trati Michaľany – Trebišov – Michalovce – Humenné – Medzilaborce mesto (107 kilometrov).

Nepretržitá výluka od 19. do 22. septembra sa týka aj vlakov v okolí Sniny na úseku Dlhé nad Cirochou – Stakčín v dĺžke 15 kilometrov. Začala sa v utorok ráno a platí pre všetky spoje až do piatkového večera. Autobusy za vlaky fungujú medzi oboma obcami s viacerými zastávkami v Snine a idú aj cez Belú nad Cirochou. Uvedený úsek je na trati Humenné – Stakčín (27 kilometrov), vlaková stanica v Stakčíne je najvýchodnejšia na Slovensku.

Obmedzenia rýchlikov v košickom regióne

Obmedzenia sú aj v košickom regióne, týkajú sa rýchlikov jazdiacich medzi Košicami a Zvolenom aj osobných vlakov. Výluka na úseku Turňa nad Bodvou – Hrhov v dĺžke 9 kilometrov zasiahla v utorok a stredu štyri rýchliky. Práce sú hlásené od 8:00 do 14:00.

Na úseku Košice – Moldava nad Bodvou (31 kilometrov) od 21. do 24. septembra nepôjde osem rýchlikov, na úsekoch Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou mesto (21 kilometrov) od 21. do 23. septembra a Veľká Ida – Čečejovce (8 kilometrov) 24. septembra vypadne po desať osobných vlakov. V týchto prípadoch majú práce trvať denne od 7:50 do 17:50.

Autobusy budú za vlaky premávať z Košíc cez Hanisku pri Košiciach, Veľkú Idu, Cestice, Čečejovce, Mokrance a Moldavu nad Bodvou k stanici Moldava nad Bodvou mesto a späť, ako aj po trase Košice – Veľká Ida – Cestice – Čečejovce – Moldava nad Bodvou a opačne. Spomínané úseky sú súčasťou trate Zvolen – Lučenec – Košice (230 kilometrov).