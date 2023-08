Železničnú dopravu na Slovensku komplikujú výluky, obmedzenia sa týkajú viacerých regiónov

Plánované výluky aj tento týždeň dočasne obmedzujú železničnú dopravu vo viacerých regiónoch Slovenska. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) pre rekonštrukčné práce na infraštruktúre nahrádza dotknuté vlakové spojenia autobusmi.

Rozsiahle obmedzenia

Na trati Bratislava – Komárno sa 14. augusta obmedzenie týka úseku Zemianska Olča – Veľký Meder a späť, kde podľa národného dopravcu vypadli štyri vlaky s odchodmi a príchodmi od 9:34 do 12:17. Na úseku Komárno – Hurbanovo v rámci trate Nové Zámky – Komárno 15. a 17. augusta pôjdu autobusy miesto šiestich vlakov medzi 8:13 až 12:44.

Obmedzenie sa od 14. do 18. augusta dopoludnia vzťahuje aj na vlakovú dopravu medzi Dubovou a Podbrezovou na trati Banská Bystrica – Červená Skala. Konkrétne ide o dva spoje na linke Margecany – Banská Bystrica a späť a jeden spoj Brezno mesto – Banská Bystrica.

Výluku na úseku Žarnovica – Kozárovce na trati Nové Zámky – Zvolen pocítia cestujúci od 14. do 19. augusta pri ôsmich rýchlikoch jazdiacich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Platí aj pre šesť osobných vlakov do piatka a štyri v sobotu v prípade spojov na linke Zvolen – Levice a späť. Autobusy na uvedenom úseku nahradia rýchliky od 8:11 do 15:43 a osobné vlaky medzi 8:42 až 15:10.

Oravský región

Výluka komplikuje železničnú dopravu aj na oravskej trati Kraľovany – Trstená. A to na úseku po Dolný Kubín nepretržite od 14. augusta od 7:00 do 16. augusta do 18:40 a 17. až 19. augusta od 8:30 do 14:30. V pondelok autobusy nahradili všetky vlaky počnúc spojmi s odchodom z Dolného Kubína o 7:01 a z Kraľovian o 8:28.

V utorok medzi Kraľovanmi a Dolným Kubínom nepôjdu všetky vlaky, v stredu obmedzenie potrvá po spoje s odchodom z Dolného Kubína o 15:01 a z Kraľovian o 15:38. Od štvrtka do soboty sa výluka dotkne ôsmich vlakov – štyroch s odchodom z Kraľovian od 8:28 do 13:38 a štyroch s odchodom z Dolného Kubína od 9:01 do 13:40.

Výluky obmedzujúce východné Slovensko

Pre obmedzenie na trati Margecany – Červená Skala od 14. do 18. augusta nahradia autobusy dva zrýchlené vlaky. V úseku Hnilec – Mlynky – Dobšinská Ľadová Jaskyňa od pondelka do stredy a v úseku Nálepkovo – Hnilec vo štvrtok a v piatok.

Na úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou na trati Michaľany – Medzilaborce od 15. do 20. augusta dopoludnia a popoludní nepôjde deväť vlakov. Ide o regionálne expresy jazdiace medzi Košicami a Humenným a osobné vlaky na linke Michaľany – Humenné.

Výluka na úseku Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou sa 16. až 18. augusta dotkne šiestich vlakov. ZSSK upozornila, že vlaky môžu meškať z dôvodu výlukových prác približne 10 až 25 minút, pričom pri väčšom meškaní nie je zaručené čakanie prípojných vlakov.