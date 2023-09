Železnice upozorňujú na výluky v okolí Prešova a Košíc, dôvodom sú rekonštrukčné práce

Cestujúci po železniciach aktuálne pociťujú obmedzenia aj na úsekoch na východnom Slovensku. Týkajú sa viacerých vlakov na linkách v okolí Prešova a Košíc do konca tohto týždňa.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre výluku na úseku Kysak – Drienovská Nová Ves a späť v okresoch Košice-okolie a Prešov od 5. do 7. septembra nasadila náhradné autobusy za osem osobných vlakov a medzi Kysakom a Prešovom miesto desiatich regionálnych expresov REX.

„V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornil na svojom portáli národný dopravca.

Rekonštrukčné práce

Rekonštrukčné práce na infraštruktúre sú v týchto dňoch avizované v čase od 8:10 do 13:45. Autobusy za osobné vlaky jazdia do štvrtka od železničnej stanice v Kysaku cez Obišovce, Ličartovce do Drienovskej Novej Vsi k miestnej stanici a opačne. V prípade náhrady vlakov REX premávajú medzi stanicami v Prešove a Kysaku.

Pre výluku na úseku Drienovská Nová Ves – Prešov a späť v piatok 8. septembra nepôjde 16 osobných vlakov. Náhradné autobusy budú cestujúcich prepravovať po trase Drienovská Nová Ves, Kendice, Haniska pri Prešove, Prešov a naspäť. Práce na úseku majú podľa železničiarov trvať od 8:30 do 13:30. Trasa Kysak – Drienovská Nová Ves – Prešov v dĺžke 17 kilometrov je na trati Košice – Prešov – Plaveč – Muszyna dlhej 103 kilometrov.

Obmedzenie v košickom regióne

Pre obmedzenia v železničnej doprave v košickom regióne od utorka do štvrtka autobusy na úseku Košice – Moldava nad Bodvou a späť jazdia za osem rýchlikov a na úseku Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto a opačne za desať osobných vlakov.

V piatok nahradia taký istý počet rýchlikov na úseku Košice – Turňa nad Bodvou a osobných vlakov medzi Veľkou Idou a Moldavou nad Bodvou. Spomínané rýchliky premávajú na trase medzi Košicami a Zvolenom. Vlaky môžu pre výluku meškať približne 25 minút, no pri väčšom meškaní dopravca negarantuje čakanie prípojných vlakov.

Náhradná autobusová doprava

Náhradná autobusová doprava v okolí Košíc počas dňa začína rýchlikmi Zvolen os. st. 5:26 – Turňa nad Bodvou 8:10 – Košice 8:44, Košice 9:22 – Turňa nad Bodvou 9:53 – Zvolen 12:34 a končí rýchlikmi Zvolen 13:26 – Turňa nad Bodvou 16:10 – Košice 16:44, Košice 17:22 – Turňa nad Bodvou 17:53 – Zvolen 20:34.

Práce na trati trvajú denne od 7:50 do 17:50. Autobusy za vlaky jazdia po trase Košice, Veľká Ida, Cestice, Čečejovce, Mokrance, Moldava nad Bodvou a Moldava nad Bodvou mesto, resp. Turňa nad Bodvou. Úsek Košice – Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou je dlhý 40 kilometrov, nachádza sa na trati Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice, s 230 kilometrami druhej najdlhšej na Slovensku.

Modernizácia železničnej stanice

ZSSK obmedzila vlakovú dopravu na linke Čierna nad Tisou – Košice – Prešov od 4. septembra do 9. decembra. Na traťovom úseku medzi Košicami a Kysakom zrušila dvadsať vybraných osobných vlakov bez náhradnej autobusovej dopravy.

Zdôvodnila to pokračovaním modernizácie železničnej stanice v Košiciach, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér infraštruktúry.

Zmenená je aj dopravná obslužnosť vlakov

Ďalšia etapa týchto prác výrazne obmedzila použiteľné nástupištia na stanici a tak v rámci tretej zmeny vlakového grafikonu od pondelka je zmenená dopravná obslužnosť vlakov národného dopravcu na uvedenej linke.

Ostatných desať osobných vlakov na linke Čierna nad Tisou (Michaľany) – Košice – Prešov a späť, ktoré jazdia v pracovné dni, jazdia naďalej bez obmedzení. Cestujúci medzi Košicami a Kysakom môžu využiť 36 vlakov REX na linke Košice – Kysak – Lipany a späť.