Medzi Levicami a Šuranmi nepremávajú viaceré vlaky, obmedzenia sa týkajú aj frekventovaného rýchlika Urpín

Železničná osobná doprava medzi Levicami a Šuranmi na trati Nové Zámky – Zvolen je 9. a 10. mája obmedzená pre plánovanú úpravu infraštruktúry na viacerých úsekoch.

Cestujúci môžu za regionálne a diaľkové vlaky využiť náhradnú autobusovú dopravu, pričom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozornila na predpokladané meškanie vlakov.

Na úseku Levice – Šurany vo štvrtok a v piatok od rána počas viac ako šiestich hodín nejde osem rýchlikov Urpín jazdiacich na linke Bratislava hlavná stanica – Banská Bystrica a späť.

Predpokladané meškanie vlakov

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedla na portáli v rámci informovania o výlukách ZSSK.

Na spomínanom úseku nepremávajú štyri rýchliky s odchodmi z Levíc do hlavného mesta každé dve hodiny od 8:12 do 14:12 a zo Šurian od 8:51 do 14:51. Opačne nejdú tiež štyri rýchliky, ktoré majú odchody zo Šurian do Banskej Bystrice v rovnakom intervale od 8:57 do 14:57 a z Levíc od 9:36 do 15:36.

Náhradná trasa

Náhradná autobusová doprava za tieto rýchliky premáva medzi Levicami a Šuranmi cez Podhájsku. Výluka na úseku Beša – Úľany nad Žitavou na tej istej trati medzi Levicami a Šuranmi sa vo štvrtok týka ôsmich osobných vlakov na linke Levice – Nové Zámky a späť. Ide o štyri spoje s odchodmi z Beše do Nových Zámkov od 8:04 do 14:45 a z Úľan nad Žitavou opačne do Levíc od 8:05 do 13:58.

Cestujúci majú k dispozícii náhradnú dopravu na trase Beša – Pozba – Podhájska – Radava (zastavenie na znamenie) – Hul – Úľany nad Žitavou. Vlaky, ktorých sa týka výluka, môžu meškať približne 25 minút. V piatok budú obmedzenia na rovnakej trati aj na úseku Kalná nad Hronom – Podhájska.

Očakávané meškanie vlakov

Nepôjde na ňom v podobných časoch takisto osem osobných vlakov premávajúcich medzi Levicami a Novými Zámkami. Platí to pre tie isté spoje ako vo štvrtok, len s odchodmi z Kalnej nad Hronom do Nových Zámkov od 7:47 do 14:28 a opačne z Podhájskej do Levíc od 8:17 do 14:15.

Aj v tomto prípade je predpokladané meškanie vlakov zhruba 25 minút. Náhradná doprava medzi Kalnou nad Hronom a Podhájskou vedie cez Lok, Horný Pial, Bešu a Pozbu. Úseky Levice – Šurany, Beša – Úľany nad Žitavou a Kalná nad Hronom – Podhájska majú 43, 16 a 21 kilometrov. Celá trať Nové Zámky – Levice – Zvolen je dlhá 130 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.