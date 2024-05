Levoča pripravuje výstavbu nového mosta, bude šírší a s vyššou nosnosťou

Mesto Levoča pokračuje v prípravách výstavby nového mosta v Levočskej doline. Konštrukcia pôvodného sa prepadla vlani v septembri v dôsledku jeho preťaženia. Kompetentní vtedy vyriešili prístup k nehnuteľnostiam a lyžiarskemu vleku v lokalite osadením provizórneho premostenia.

Samospráva so zámerom zabezpečiť trvalé premostenie potoka vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, ich predpokladaná hodnota predstavuje viac ako 161-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorého bude mať zhotoviteľ na práce päť mesiacov.

Úsek je stále neprejazdný

Most v mestskej časti Levočská dolina sa prepadol po tom, ako po ňom prechádzal betónový domiešavač. Pôvodnú nosnú konštrukciu následne odstránili, v dôsledku čoho je daný úsek miestnej cesty neprejazdný.

„Predmetom zákazky je realizácia novej nosnej konštrukcie mosta a úprava spodnej stavby spočívajúca v odbúraní vrchnej časti úložných prahov, ktoré sa nahradia novými železobetónovými úložnými prahmi so závernými múrikmi,“ uvádza sa vo vestníku.

Pre kolaps mosta vyhlásili mimoriadnu situáciu

Most je navrhovaný ako jednopolový. Primátor mesta Miroslav Vilkovský ešte vlani v decembri avizoval, že nový most bude oproti pôvodnému približne o pol metra širší, šírka medzi obrubami bude predstavovať štyri metre. Rovnako bude vyššia nosnosť mosta.

V dôsledku kolapsu mosta bola v meste vyhlásená mimoriadna situácia. Septembrová udalosť znemožnila prejazd áut pre približne 30 ľudí žijúcich v danej lokalite. Dočasný most do lokality následne doviezla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Pôvodný most tvorili oceľové profily, na ktorých boli uložené drevené nosníky.