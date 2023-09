Cestujete vlakom? Nielen v okolí Bánoviec, Krupiny či Lučenca na vás čakajú komplikácie

Železničiari upozornili na nové obmedzenia v osobnej vlakovej doprave aj počas tohto týždňa vo viacerých regiónoch Slovenska.

Cestujúci môžu očakávať komplikácie napríklad v okolí Bánoviec nad Bebravou, Krupiny aj Lučenca, ale takisto na ďalších úsekoch.

Za výlukami dotknuté vlaky majú na výber náhradnú autobusovú dopravu, prípadne, ak sa chcú vyhnúť meškaniam, pravidelné autobusové spoje alebo použitie osobných automobilov.

Mníchova Lehota – Chynorany

Pre rekonštrukčné práce od 18. do 20. septembra je obmedzená železničná doprava na traťovom úseku Mníchova Lehota – Bánovce nad Bebravou – Chynorany.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že autobusy idú na tomto úseku za dva osobné vlaky na linke medzi Trenčínom a Chynoranmi.

Ide o spoje s odchodom z Trenčína 9:48, príchodom do Chynorian 10:53, s odchodom z Chynorian 11:10 a príchodom do Trenčína 12:14. Práce na infraštruktúre do stredy trvajú denne od 8:00 do 14:00.

Autobusy jazdia od železničnej zastávky Mníchova Lehota po trase Trenčianske Jastrabie, Svinná, Ruskovce, Horné Ozorovce, Bánovce nad Bebravou, Dolné Naštice, Rybany, Ostratice, Chynorany a späť.

Úsek Mníchova Lehota – Chynorany má 33 kilometrov, je súčasťou trate Trenčín – Chynorany dlhej 49 km.

Hontianske Nemce – Krupina

Výluka medzi Krupinou a Hontianskymi Nemcami sa 18. a 20. septembra týka troch, 19. a 21. septembra štyroch osobných vlakov na linke Zvolen – Čata a opačne.

Sú to spoje na uvedenom úseku Hontianske Nemce 11:23 – Krupina 11:37, Krupina 12:18 – Hontianske Nemce 12:32, Hontianske Nemce 15:23 – Krupina 15:37, v utorok a vo štvrtok navyše aj spoj Krupina 16:18 – Hontianske Nemce 16:32.

Autobusy za vlaky idú medzi Krupinou a Hontianskymi Nemcami cez rázcestie Bzovík. Práce v prvom termíne obmedzenia trvajú od 9:00 do 16:00 a v druhom od 8:40 do 17:25.

Desaťkilometrový úsek Krupina – Hontianske Nemce je na trati Zvolen – Čata v dĺžke 106 km.

Lučenec – Fiľakovo

ZSSK zaviedla náhradnú autobusovú dopravu aj na 14-kilometrovom úseku medzi Lučencom a Fiľakovom.

Od 18. do 22. septembra sa to vzťahuje na dva ranné osobné vlaky Jesenské 7:13 – Fiľakovo zastávka 7:43 – Lučenec 7:57 a Lučenec 8:01 – Fiľakovo zastávka 8:16 – Jesenské 8:47. Vlaky idú cez železničnú stanicu Fiľakovo, kde aj zastavujú.

„Predpokladané meškanie vlakov z dôvodov výluky môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornil národný dopravca.

Autobusy premávajú od stanice v Lučenci po trase Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, rázcestie – Prša – zastávka Fiľakovo k stanici Fiľakovo a späť. Úsek Lučenec – Fiľakovo sa nachádza na trati Zvolen – Košice dlhej 230 km.

Informácie o aktuálnych výlukách sú zverejnené na www.zssk.sk/vyluky/.