Výluka stopla všetky vlaky medzi Košicami a Miskolcom, náhradné autobusy majú čas odchodu posunutý

V dôsledku výlukových prác sú všetky vlaky na traťovom úseku medzi Košicami a maďarským Miskolcom nahradené autobusovou dopravou.

Odchod každé dve hodiny

Obmedzenie platí do 27. septembra, dôvodom sú rekonštrukčné práce, ktoré realizuje správca železničnej infraštruktúry v Maďarsku – spoločnosť MÁV.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala s tým, že od železničnej stanice v Košiciach jazdí k vlakovej stanici Tisza v Miskolci denne sedem autobusov a taký istý počet premáva aj opačne.

Autobusy majú odchod z Košíc každé dve hodiny od 5:47 do 17:47, príchod do Miskolca od 7:20 do 19:20. Z Miskolca odchádzajú v rovnakom intervale od 8:35 do 20:35, do Košíc prichádzajú od 10:08 do 22:08.

Náhradné autobusy

Náhradné autobusy v smere do Miskolca neodchádzajú z Košíc v čase pravidelného odchodu vlakov, ale o 14 minút skôr, aby bol na stanici v Miskolci zabezpečený plynulý prestup do kmeňovej súpravy vlaku smerom do Budapešti na Východnú stanicu (Keleti pályaudvar).

Rovnaký režim s prestupom do autobusov v Miskolci je aj v opačnom smere. Príchody a odchody vlakov v úseku Budapešť – Miskolc sú pri všetkých vlakoch nezmenené.