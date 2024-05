Výluky obmedzili železničnú dopravu pri Žiline, na Kysuciach aj v Gemeri, dotkli sa aj rýchlikov

Železničná osobná doprava na hlavnej trati pri Žiline je cez tento víkend dočasne obmedzená pre úpravu infraštruktúry. Na úseku Žilina – Dolný Hričov v sobotu a nedeľu popoludní nejdú štyri osobné vlaky jazdiace na linke Žilina – Trenčín-Zlatovce a späť.

Autobusy medzi Žilinou a Dolným Hričovom

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozornila s tým, že cestujúci môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu medzi Žilinou a Dolným Hričovom cez Horný Hričov. Táto výluka sa týka konkrétne osobných vlakov s odchodmi zo Žiliny do Trenčína o 12:44, 14:44 a opačne z Dolného Hričova do Žiliny o 13:02, 15:02. Úsek Žilina – Dolný Hričov má 10 kilometrov, je na konci trate Bratislava – Žilina dlhej 201 kilometrov.

Čiastočné obmedzenie je v týchto dňoch pre výlukové práce aj na slovensko-českom pohraničnom železničnom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova. Týka sa od 11. do 17. mája dvoch osobných vlakov na tejto linke – ranného spoja s odchodom z Čadce 4:30, s príchodom do Mostov u Jablunkova 4:43, ako aj večerného opačného spoja, ktorý má odchod z Mostov u Jablunkova 22:50, príchod do Čadce 23:01.

Predpokladané meškanie 15 minút

O týždeň v sobotu vypadne iba spomínaný ranný spoj. Jeden spoj tam vypadol už v piatok večer z Mostov u Jablunkova do Čadce.

Náhradná autobusová doprava vedie po trase Čadca – Svrčinovec, zastávka – Mosty u Jablunkova, zastávka – Mosty u Jablunkova. „Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uvidla vopred ZSSK.

Dedaťkilometrový úsek Čadca – Mosty u Jablunkova je súčasťou trate Žilina – Mosty u Jablunkova v dĺžke 40 kilometrov.

Po tejto trase jazdia pravidelné medzištátne vlaky viacerých dopravcov medzi Slovenskom a Českom – z Košíc, Humenného a Prešova do Prahy, zo Žiliny do Prahy a Ostravy. Aktuálne počas majstrovstiev sveta v hokeji v Prahe a Ostrave tadiaľ premávajú aj mimoriadne vlaky ZSSK z Košíc do Ostravy na zápasy Slovákov v skupine.

Výluka sa dotýka aj rýchlikov Gemeran

Železničiari v sobotu 11. mája obmedzili premávku aj pre úpravu trate na úseku Plešivec – Lenartovce v okresoch Rožňava a Rimavská Sobota.

Výluka sa dotýka šiestich rýchlikov Gemeran premávajúcich na trase medzi Zvolenom a Košicami. Tie nejazdili v úseku Plešivec – Číž, kúpele a opačne, ide o tri spoje s odchodmi z Plešivca do Zvolena do 14:26 a tri opačné spoje z Číža, kúpeľov do Košíc s odchodmi do 15:07.

ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu medzi Plešivcom a Lenartovcami cez Tornaľu. Vlaky dotknuté touto výlukou mali avizované predpokladané meškanie asi 25 minút. Úsek Plešivec – Lenartovce má 31 kilometrov a po Číž, kúpele 35 kilometrov, trať Zvolen – Košice má dĺžku 230 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.