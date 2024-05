Fica postrelili v Handlovej, padlo niekoľko výstrelov a útočníka zadržali (minúta po minúte/video)

Premiéra Roberta Fica v Handlovej postrelili, vezú ho do nemocnice. Ako informoval Denník N, výstrely padli pred domom kultúry, kde zasadala vláda, keď išiel premiér medzi ľudí. Útočníka podľa medializovaných informácií zadržali.

„Reportér Denníka N Daniel Vražda incident nevidel, bol však blízko a počul niekoľko výstrelov. Potom videl, ako premiéra ochrankári zdvíhali zo zeme a naložili ho do auta a odviezli,“ napísal denník. Doplnil, že podľa svedkov, ktorí boli na mieste, Fico prišiel k ľuďom, ktorí ho vítali a vtedy padlo niekoľko výstrelov. Fico potom padol na zem.

15:43 Atentát na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) je podľa predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka výsledkom spoločenského konfliktu. „To musí skončiť,“ zdôraznil Danko s tým, že Fico je človek, ktorého má ľudsky rád, je jeho priateľ, a to aj napriek politickým bojom.

„Nenávisť psychopatov ako Pročka, Matoviča a niektorých novinárov spôsobila v spoločnosti toto napätie. Boli sme v očakávaní, kedy sa niečo takéto stane. Ani v najhoršom sne sme si nemysleli, že také niečo môže byť pravda. Stále verím, že sa to nejako vysvetlí, ale verejne odsudzujem toto grobianstvo v spoločnosti, ktoré muselo vyeskalovať do takejto situácie,“ uviedol Danko s tým, že urobí všetko pre to, aby vyjadril podporu Smeru a Ficovi.

15:40 RTVS informuje, že premiéra Roberta Fica prevážajú do nemocnice v Bratislave

15:23 Prezidentka Zuzana Čaputová ostro odsudzuje brutálny a bezohľadný útok na premiéra Roberta Fica. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. „Som šokovaná. Robertovi Ficovi želám v tejto kritickej chvíli veľa síl, aby sa z útoku zotavil,“ uviedla hlava štátu.