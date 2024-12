Najvyšší tínedžer na svete meria 236 cm, ale zatiaľ iba trénuje s tímom Floridy

Zabudnite na Jao Minga s výškou 229 cm, Gheorghea Muresana (231 cm) či Victora Wembanyamu (221 cm). Na zámorskú basketbalovú scénu sa derie nový „obor“. Olivier Rioux má íba 18 rokov, meria 236 cm a podľa Guinnessovej knihy rekordov je najvyšší tínedžer na svete.

Už ako 15-ročný mal 226 cm a vtedy sa prvýkrát zapísal do uznávanej knihy rekordov. Prešiel mládežníckymi reprezentačnými výbermi Kanady, istý čas bol aj v akadémii Realu Madrid a teraz skúša šťastie v americkej vysokoškolskej lige v tíme Florida Gators. Zatiaľ však plní svoje úlohy iba na tréningoch, na zápasy ho tréner šetrí až v budúcom ročníku.

„Počas zápasov sedí na lavičke a ľudia na neho pokrikujú, aby šiel hrať. To však nie je náš plán. Chápem, že je to pre neho nepríjemné, ale máme dohodu a tej sa držíme. Chceme, aby zatiaľ iba trénoval so spoluhráčmi, zlepšoval sa a o roku bude nováčik so skúsenosťami s tímom,“ vysvetlil tréner Todd Golden a smerom k fanúšikom poslal odkaz:

„Nechcem byť k tomuto hráčovi neúctivý, ani sa nechcem dotknúť nikoho z vás. Nechcem však ani zrušiť jeho nováčikovskú sezónu tým, že ho nechám hrávať v zápasoch 30 sekúnd.“

Rioux je o 5 palcov, čiže takmer 13 cm vyšší ako v súčasnosti najvyšší hráč, ktorý pôsobí v NCAA, jeho krajan Zach Edey. Ten meria 224 cm. Rioux síce ešte nehráva zápasy, ale už rozcvička v jeho podaní vzbudzuje rešpekt súperov a obdiv fanúšikov. Tam, kde jeho spoluhráči potrebujú vyskočiť, on iba natiahne ruku s loptou. Stačí sa mu postaviť na špičky a loptu bez problémov „zapichne“ do koša.

„Takto vyzerám, keď si zahrám s deťmi na ich detské koše,“ napísal jeden z fanúšikov Floridy na sociálnej sieti. „Asi si nainštalujem kôš na svoje dvere do izby. Začnem si naň hádzať a budem sa cítiť ako on,“ pridal postreh ďalší fanúšik na webe athlonsports.com.

Na americkom šampionáte reprezentačných výberov do 18 rokov v marci tohto roku Rioux odohral v drese Kanady šesť zápasov s priemermi 4,5 bodu a 4,5 doskoku. Predtým pomohol Kanade k zisku bronzu na majstrovstvách Ameriky do 16 rokov.

„Vieme o jeho minulosti a sme si istí, že jeho čas príde aj v našom tíme,“ dodal tréner Floridy na adresu obra Riouxa.