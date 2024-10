Nahnevaný tréner Zvolena kritizoval svojich hráčov. Kouč Liptovského Mikuláša zase soptil na rozhodcov (video)

V siedmom kole hokejovej extraligy sa súboj o špicu odohral v Nitre, kde Spišská Nová Ves zvíťazila 4:3 a dostala sa naspäť na čelo. Zmena sa odohrala aj na opačnom póle tabuľky, kde sa Trenčín konečne odlepil zo dna po suverénnom triumfe nad Novými Zámkami (7:1).

Na posledné miesto spadol Liptovský Mikuláš po domácej prehre s Košicami (1:2) a desiaty je prekvapujúco Zvolen po ďalšom domácom zaváhaní a prehre so Slovanom (3:5).

Vyrovnané východniarske derby pod Tatrami sa skončilo triumfom Michaloviec nad Popradom 3:2 po predĺžení. Banská Bystrica vyhrala u nováčika v Žiline (3:2) a posunula sa na druhé miesto o bod za vedúcu Spišskú Novú Ves.

Bez obrancov

Najväčšiu kvalitu zrejme priniesol zápas o prvé miesto v Nitre, ale najväčšie trénerské emócie prišili po súbojoch v Liptovskom Mikuláši a Zvolene.

Liptáci nastúpili proti Košičanom bez dua potrestaných zámorských obrancov Cala Foota aj Zacha Taylora, ktorí pykali za mimoriadne tvrdé zákroky ešte z piatkového (4. 10.) súboja v Spišskej Novej Vsi.

Počas zápasu sa im navyše zranil aj útočník Jakub Žilka, ktorý zaskakoval v obrane. Napriek tomu Liptáci držali s favorizovanými Košičanmi krok, no nakoniec prehrali aj siedmy zápas v sezóne a šiesty o jeden gól, keď v presilovke rozhodol tradičný košický strelec Brett Pollock.

Zápas čo zápas

Tréner Liptovského Mikuláša Juraj Faith mal po zápase ťažké srdce na rozhodcov, ktorí si podľa jeho slov nevšimli niekoľko tvrdých zákrokov na jeho hráčov.

„Čo sa deje zápas čo zápas na ľade od rozhodcov, je neúnosné a presahuje všetky hranice. Každý zápas prináša nejaké sporné situácie. Jeden hráč odíde po odpískaní s podvrtnutým ramenom, potom príde faul na Réwaya do hlavy a zostane to absolútne nepovšimnuté. Nikdy som sa dosiaľ nevyjadroval k rozhodcom, ale to, čo sa momentálne deje s rozhodcami pomaly v každom zápase, je dôvod na vážne zamyslenie, či hokej vôbec má význam robiť z pohľadu hráčov, trénerov a funkcionárov a ich zdravia,“ uviedol Faith.

Stačilo cukru, príde bič

Podobne nahnevaný bol po prehre so Slovanom tréner Zvolena Martin Štrba. Český kouč však adresoval kritiku na svojich hráčov, ktorí vyhrali len jeden zo siedmich zápasov v úvode sezóne.

„Obrovská nespokojnosť s prístupom. Toho cukru už bolo dosť a teraz príde bič. Musíme si povedať nepríjemné veci, pretože neexistuje, aby hráči takto pristúpili k zápasu,“ nespokojný uviedol.

Pokračoval na oficiálnom webe SZĽH: „Rozdieloví hráči sú platení klubom a toto neexistuje. Do úst mi idú hlúpe slová, nebudem ich radšej ani hovoriť. To, čo sme predviedli, to je koniec. Prichádza bič a tvrdá práca. Ten, kto tu nebude hrať za tím, ten tu nebude.“

Návšteva od vedenia

Do šatne Zvolenčanov po zápase zavítalo vedenie klubu na čele s predsedom predstavenstva Dušanom Mrázom, generálnym manažérom Ladislavom Čiernym a športovým manažérom Patrikom Rybom.

Kým po pár zápasoch sa hovorilo o trpezlivosti, aktuálne manko na prvý tím v podobe dvanástich bodov a len trojbodový náskok pred posledným Liptovským Mikulášom je pre klub s majstrovskými ambíciami obrovská výstraha.

„Samozrejme, pre nás to nie je príjemná situácia. Dá sa povedať, že to riešime každý deň a snažíme sa to na tréningoch zlepšovať. Hovoríme si veci, ktoré chceme robiť inak. My hráči sme na ľade a je na nás, aby sme sa z toho vyhrabali, začali vyhrávať a zbierať body,“ uviedol kapitán Zvolena Andrej Kudrna na webe hockeyslovakia.sk.