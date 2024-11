Nadal je pripravený nehrať v Davisovom pohári dvojhru, ak sa na to nebude cítiť (video+foto)

Španielsky tenisový veterán Rafael Nadal je pripravený vynechať singlové zápasy na finálovom turnaji Davisovho pohára v Málage, ak bude cítiť, že nie je dostatočne pripravený na to, aby pomohol domácemu výberu na ceste za vytúženou trofejou. Podujatie v Andalúzii bude rozlúčkou tohto tenisového velikána s mimoriadne úspešnou kariérou.

„Pokúsim sa pripraviť čo najlepšie, aby som mohol byť k dispozícii na zápasy, ale chcem pomáhať, či už budem hrať alebo nie,“ povedal 38-ročný Nadal v rozhovore na webe Španielskej kráľovskej tenisovej federácie.

Španielsky tenista Rafael Nadal počas tréningu na posledný turnaj jeho úspešnej kariéry Davisov pohár v Málage. Foto: SITA/AP

Nehral od olympiády

Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión sa po 20 rokoch na okruhu lúči s kariérou, ktorú poznačili mnohé zranenia. „Najprv musíme zistiť, ako sa cítim na tréningu. Ak skutočne nebudem cítiť šancu na víťazstvo v dvojhre, budem prvý, kto nebude chcieť nastúpiť,“ dodal.

Jeho singlová bilancia v tomto roku je 12 víťazstiev a 7 prehier. Zatiaľ naposledy sa predstavil ešte v úvode augusta na olympijských hrách v Paríži, na ktorej v dvojhre vypadol v 2. kole so Srbom Novakom Djokovičom a v štvorhre po boku krajana Carlosa Alcaraza vo štvrťfinále.

Všetko pre potreby tímu

Nadal opakovane vyzval kapitána španielskeho výberu mužov Davida Ferrera, aby sa pri nominácii na jednotlivé stretnutia nerozhodoval na základe toho, že ide o Nadalov posledný týždeň v profesionálnom tenise.

„Tím je na prvom mieste a nemal by byť ovplyvnený nejakým rozruchom okolo mňa. Nech robí to, čo je pre tím najlepšie,“ vyhlásil pred utorkovým vstupom Španielov do podujatia vo štvrťfinále proti Holandsku.

Rafael Nadal má významné miesto v histórii španielskeho tenisu, keď sa v rokoch 2004, 2008, 2009, 2011 a 2019 podieľal na zisku Davisovho pohára pre Španielsko. „Som viac než vďačný za všetky roky a rád by som ešte naposledy napomohol tímu, či už na kurte alebo z tribúny,“ uzavrel tenisový velikán.