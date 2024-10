Na plátna kín prišiel výnimočný skutočný príbeh vo filme Môj kamarát tučniak

Tučniaky nepatria medzi zvieratá, ktoré často vídame na filmovom plátne. Príbeh snímky, ktorá práve teraz prišla do slovenskej kinodistribúcie však nie je unikátny iba výberom zvieracieho hrdinu. Fascinujúcim faktom je, že film rozpráva skutočný príbeh priateľstva medzi rybárom a operencom, ktorý uňho našiel útočisko. Jean Reno, herec obľúbený z takých kinematografických diel, akými sú Magická hlbočina, Leon, Návštevníci či Drž hubu!, tentoraz žiari v hlavnej ľudskej úlohe rodinného filmu Môj kamarát tučniak.

Foto: Continental film

V príbehu sa prenesieme na brazílske pobrežie, kde žije rybár Joao s manželkou. Dvojica sa po osobnej tragédii utiahla do súkromia od sveta a spoločnosti. Keď Joao na pláži objaví osamelého, ropným olejom zmáčaného tučniaka, neváha a zvieraťu pomôže. Tučniaka si vezme do opatery, nazve ho DinDim a po rokoch vďaka nemu znova pocíti radosť zo života. A to ešte netuší, aké nezlomné puto svojím činom vytvoril. Tučniak a rybár sa stanú priateľmi spätými natoľko, že ich nemôže rozdeliť ani rozľahlý oceán.

Rybár menom Joao Pereira De Souza skutočne v roku 2011 zachránil tučniaka dvojpáseho z toxickej škvrny. Po čase, keď sa zvieratko pozviechalo a bolo schopné odplávať naspäť do diaľok šíreho oceána, Joao ešte netušil, že sa DinDim vráti, a to dokonca niekoľko rokov po sebe! Dvojica sa stala hitom internetu a dodnes môžete na ňom nájsť videá, ktoré ich priateľstvo dokumentujú. Do podoby hraného filmu ich príbeh spracoval režisér David Schurmann.

Foto: Continental film

„K tučniakom sa musíte približovať veľmi pomaly a opatrne, kým vás nespoznajú. Najviac vás na prvý pohľad prekvapí, že keď sa ich dotknete, sú takí vrelí, skoro ako človek, ako mláďa. Myslím, že to nečakáte, pretože sú to vtáky, ale nemôžete si pomôcť a reagujete na to,“ spomína na zoznamovanie so svojimi zvieracími hereckými kolegami Jean Reno. Z nakrúcania si poľa vlastných slov odnáša krásne spomienky: „Veľmi som si ich užil. Pochopiteľne, sú to skutočne divoké zvieratá, nie rozprávkové postavičky, takže si robia, čo chcú, a vy to musíte akceptovať. Sú naozaj obdivuhodní – malí, ale silní, húževnatí, schopní a odhodlaní chrániť svoje rodiny.“

Foto: Continental film

Tučniak dvojpásy, označovaný aj ako magellanský, má domov v moriach Južnej Ameriky. Jeho typické čiernobiele maskovanie ho chráni pred predátormi – počas plávania v morských vodách ho dravce zospodu nevidia, lebo jeho biela farba brucha splýva s oblohou. A zhora zasa jeho čierny chrbát maskuje tmavá farba vodných hlbín. Počas svojho života precestujú tieto neúnavné tvory tisíce kilometrov, keďže hniezdia na inom mieste, než na ktorom trávia zvyšok roka mimo hniezdiaceho obdobia. Aj DinDim podľa odhadov cestoval viac ako 8 000 kilometrov, aby sa každý rok vrátil k svojmu kamarátovi Joaovi.

Výnimočný film Môj kamarát tučniak tunajšie kiná premietajú v slovenskom znení, aby si ho vychutnali všetky generácie divákov. Na plátna kinosál snímku priniesla distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis