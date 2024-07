Muž najprv dopichal nožnicami majiteľa obchodu, potom vytopil celu. Museli sme sa brániť lopatou a motykou, hovoria svedkovia

Tridsaťjedenročný Bulhar najprv robil problémy svojmu otcovi, potom nožnicami dopichal majiteľa obchodu, utiekol z policajného auta a nakoniec vytopil celu policajného zaistenia. Aj z tohto dôvodu Okresný súd v Senici rozhodol o tom, že pôjde do väzby. Informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Obvinený muž cestoval so svojím otcom v kamióne z Nemecka do Bulharska, keď začal robiť v kabíne problémy. Preto jeho otec zastavil na benzínke v Sekuliach, odkiaľ jeho syn ušiel a dostal sa až do Moravského Svätého Jána. Tam sa vlámal do obchodu so zmiešaným tovarom, kde ho vyrušil majiteľ, ktorého jedenásťakrát ho dopichal veľkými nožnicami.

Majiteľovi sa podarilo dostať na ulicu, kde ho útočník prenasledoval. „Útočník sa s nožnicami rozbehol aj na nás, tak sme sa bránili lopatou a motykou, čím sa dalo. V podstate bol akoby pod vplyvom nejakých drog alebo čoho, bol taký nepríčetný,“ uviedol pre televíziu svedok s tým, že podľa neho neišlo o prepadnutie, nakoľko sa k obeti vrátil.

Susedia našťastie zavolali políciu, ktorá do pár minút Bulhara spacifikovala. Tomu sa podľa svedkov podarilo utiecť z policajného auta, rýchlo ho však chytili. Celu policajného zaistenie zase vytopil tým, že sa vyzliekol, aby upchal toaletu.

V utorok sa postavil pred sudcu v náhradnom oblečení a s monoklom pod ľavým okom, ktorý ho poslal do väzby. Bulhar podal sťažnosť a tak o jeho prípade bude rozhodovať krajský súd.