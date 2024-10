Môže sa túžba po princovi na bielom koni naplniť aj striptérke? Do kín prichádza Anora, komédia, ktorá na festivale v Cannes vyhrala hlavnú cenu

Anora je neodolateľná komédia o mladej striptérke, ktorá sníva o princovi na bielom koni, a keď ho nájde, robí všetko preto, aby ho nestratila. Aj napriek tomu, že to nie je žiaden princ. Film Seana Bakera získal hlavnú cenu na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes. Do kín prichádza 31. októbra.

Prečo by sexuálna pracovníčka nemohla túžiť po skutočnej láske? Anora (Mikey Madison) je stále dostatočne naivná na to, aby mala takýto sen. Keď si ju v jej „materskom“ klube objedná mladý, bohatý a divoký Rus Ivan (Mark Eidelshtein), uverí, že práve on je ten pravý. Jej životnému rozhodnutiu bude predchádzať pestrá séria sexuálnych čísel, niekoľko lajn koksu, veľa alkoholu a niekoľko dní strávených v Ivanovom luxusnom dome. A pretože je ,,molodec,, aj poriadne uletený, po týždni randenia sa vydávajú do Las Vegas, aby sa vzali. Mali by potom žiť šťastne až do smrti? V žiadnom prípade. Ivanovi rodičia sú ruskí oligarchovia, ktorí svojho nepodareného syna ,,upratali,, do Ameriky pred problémami, ktoré spôsobil doma v Rusku. Synovo manželstvo s americkou prostitútkou však považujú za najväčšiu katastrofu, akú kedy ich syn vyviedol a samozrejme ju chcú zrušiť. V dobrom aj zlom. Ich nová nevesta je však životom skúšané dievča, ktoré sa nezľakne ničoho a je pripravené bojovať za svoj šťastný koniec. A to doslova.

Pozrite si trailer tu:

Štýlovo napínavá, nesmierne zábavná a emocionálne úprimná Anora je zvláštnou variáciou na príbeh o Popoluške, ktorá môže pochádzať len od Seana Bakera. Odohráva sa v roku 2018 a sleduje divokú odyseu titulnej hrdinky, mladej americkej sexuálnej pracovníčky ruského pôvodu, ktorú z jej každodenného života erotickej tanečnice vytrhne impulzívny, voľnomyšlienkársky syn ruského oligarchu. Rozprávanie sa pohybuje v rôznych rovinách. Najprv nás vtiahne do priestorov luxusného pánskeho klubu na Manhattane, potom do obrovského prímorského komplexu v Brooklyne a tiež do nádherného Las Vegas. Keď sa zdá, že sa film usadí v rytme milostného príbehu, preskočí žánrové hranice a stane sa z neho strhujúca, temne zábavná naháňačka, ktorá sa dohráva v uliciach Brighton Beach, Coney Islandu a Manhattanu. Ku koncu filmu sa tón opäť zmení a príbeh vyústi do vybrúseného a dojímavého záveru, keď sa Anora vráti do domova, o ktorom si myslela, že ho opustila.

Sean Baker sa zhostil aj scenára a v momente jeho dopísania už presne vedel, ako by mal jeho film vyzerať. Jedným z kľúčových rozhodnutí bolo, že ho chcel nakrútiť na 35 mm s použitím anamorfických objektívov. Inšpiráciou mu boli filmy zo ’70. rokov, nie len hollywoodske, ale aj talianske, japonské či španielske. „Práve táto zmes ma inšpirovala – formálna a kontrolovaná estetika s choreografickými pohybmi kamery zachytenými anamorfickým širokouhlým obrazom, premyslenou farebnosťou a nenápadným, ale štýlovým oslovením. V podstate som chcel dať vybrúsenú prezentáciu príbehu, ktorá v americkej kinematografii ’70. rokov nebola možná,” povedal. Nakrúcalo sa 37 dní v New Yorku a 3 dni v Las Vegas.

Ďalším dôležitým rozhodnutím bol casting. Baker stavil na Mikey Madison, ktorá za sebou nemá až tak bohatú kariéru. Režiséra však zaujala a definitívne sa rozhodol až, keď ju videl v horore Vreskot 5. „Vidieť ju hrať rôzne úlohy, jej schopnosť meniť emócie, zmysel pre humor, schopnosť robiť odvážne rozhodnutie a jej úžasný vreskot…! Vtedy sme ju oslovili. Po stretnutí s ňou som zistil, že je to začínajúca kinofilka s podobným vkusom, o môj nápad prejavila záujem a postava už bola napísaná s ohľadom na ňu, ktorá ju mala zahrať,” povedal Baker. Jej partnerom vo filme sa stal ruský herec Mark Eydelshteyn, ktorý sa pôvodne na plátne ani až tak veľmi objavovať nemal. „Keď som videl Markovu nahrávku a stretol sa s ním, neexistovala už žiadna iná alternatíva pre filmového Ivana. Je neuveriteľne vtipný, citlivý, energický a intelektuálne zdatný. Postava Ivana sa po tom, čo sa Mark zapojil do projektu, rozvinula viac, než sa pôvodne zamýšľalo, pretože som chcel Marka na plátne vidieť viac,” povedal Sean Baker.

Komédiu Anora prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 31. októbra.

