Mladý útočník Honzek strelil krásny gól a vyslúžil si pochvalu od trénera Calgary Wranglers - VIDEO

Slovenský hokejista Samuel Honzek prelomil sériu dvanástich zápasov bez streleného gólu v nižšej zámorskej súťaži AHL. Jeho presný zásah pomohol tímu Calgary Wranglers k hladkému triumfu nad Manitoba Moose 6:1 a upevneniu si líderskej pozície v Pacifickej divízii AHL.

Honzekov gól pohladenie pre dušu hokejového fanúšika. V 45. min si prebral puk v strednom pásme, zbavil sa dvoch obrancov súpera a sám proti brankárovi hostí z nájazdovej pozície nezadržateľne skóroval.

V AHL si vylepšil štatistiky

Bol to gól na 5:1. Neskôr Wranglers pridali ešte jeden presný zásah a nad farmou Winnipegu zvíťazili 6:1. Dvadsaťročný Slovák ukončil zápas s bilanciou gól, plusový bod, dve strely na bránku a 2 trestné minúty za držanie.

Honzek si vylepšil svoje štatistiky v AHL na 2 góly a 5 asistencií v 14 zápasoch. V posledných štyroch stretnutiach si zapísal bilanciu 1+2. Jeho tím natiahol sériu víťazstiev na päť zápasov. Wranglers vedú nielen Pacifickú divíziu, ale aj celú Západnú konferenciu AHL a majú rovnaký počet 37 bodov ako líder na Východe Hershey Bears.

Do jeho hry pribudli dobré veci

„V posledných dvoch zápasoch viac pracoval s pukom a presne o tom sme sa bavili, ako môže zlepšiť hru v útočnom pásme,“ povedal tréner Calgary Wranglers Trent Cull na adresu Honzeka.

Ďalej pokračoval: „Bolo to vidieť, že do jeho hry pribudli dobré veci a aj trochu viac sebavedomia. Čo sa týka jeho gólu, predviedol výbornú hru po tom, čo si spracoval prihrávku. Striasol sa protihráča a dostal sa až pred brankára, kde zakončil. Veľmi dobrá robota. Verím, že v hre piatich proti piatim by mohli nájsť spoločné kúzlo s Martinom Frkom,“ dodal Cull v pozápasovom videu na webe Wranglers.

Debutoval v drese Calgary Flames

Honzek v úvode tejto sezóny debutoval v NHL v drese Calgary Flames. V profilige stihol odohrať štyri zápasy bez získaného bodu a potom sa zranil. Po návrate do diania ho poslali rozohrať sa do AHL a doteraz tam zotrváva.

V prípravnom období pred sezónou však slovenský mladík produktívne vynikal nielen vo svojom tíme Calgary Flames, ale aj celej NHL. V štyroch zápasoch nazbieral 6 bodov za 1 gól a 5 asistencií, a preto si získal dôveru trénera Ryana Husku pre úvod sezóny.