Honzek to dokázal, v závetrí čakajú ďalší (video)

Tomáš Tatar a Šimon Nemec v New Jersey Devils, Juraj Slafkovský v Montreale Canadiens, Erik Černák v Tampe Bay Lighting, Martin Fehérváry vo Washingtone Capitals, Martin Pospíšil v Calgary Flames.

U týchto hráčov sa v uplynulých týždňoch počítalo, že začnú sezónu NHL 2024/2025 v prvých tímov, nie na farme. Pozitívnym prekvapením je, že dané sexteto veľmi pravdepodobne doplní aj talentovaný útočník Samuel Honzek.

Dobrý dojem

O 19-ročnom odchovancovi trenčianskej Dukly mnohí píšu, že vyťažil zo zranenia bieloruského forvarda Jegora Šarangoviča. Je na tom kúsok pravdy, no netreba zabudnúť, že Honzek mal fantastickú hernú časť prípravy, v ktorej v drese „plameňov“ zaznamenal v šiestich dueloch sedem kanadských bodov (dva góly a päť asistencií).

Jednoznačne sa stal najproduktívnejším Slovákom v predsezónnom období. „Celkovo by som povedal, že moja príprava bola dobrá. Myslím si, že som zanechal dobrý dojem. Urobil som všetko, čo som mohol. Teraz to už bude na tréneroch a vedení, aby rozhodli, čo bude ďalej a čo je pre mňa osožné,“ povedal Honzek pre zámorský web Flames Nation.

Žeby hneď prvá formácia?

Hlavný kouč Ryan Huska napokon aj pri realizácii posledného sita ponechal Honzeka v prvom tíme (na farmu z pondelka (7. 10.) na utorok (8. 10.) putoval útočník Jakob Pelletier).

Súdiac podľa najnovších informácii kanadských insiderov z tímového tréningu dokonca Slovák korčuľoval v prvej útočnej trojici, spoločne s hviezdnymi Nazemom Kadrim a Andrejom Kuzmenkom. Úvodný duel v novej edícii profiligy absolvujú Flames zo stredy (9. 10.) na štvrtok (10. 10.) v kanadskom derby na klzisku Vancouveru Canucks.

Aj napriek nespochybniteľnému talentu, je skok v klubovej hierarchii v podaní Honzeka pomerne prekvapujúci. V minulej sezóne totiž na farme v AHL v tíme Calgary Wranglers odohral iba tri súboje. Nastupoval prevažne vo WHL, kde však zbieral v drese Vancouveru Giants v priemere bod na zápas. V tíme tiež plnil rolu kapitána.

Silné stránky

Honzekovou silnou hernou stránkou je cit pre hru. Je korčuliarsky i technicky veľmi dobre vybavený, skvelým spôsobom si vie kryť puk a počas svojej kariéry bude ťažiť aj zo svojej hokejovej inteligencie.

Tá sa nedá naučiť, musíte ju mať v sebe, dá sa ťažko naučiť. Samo ju má už od detstve. Pravidelne ju odkrýval už v extraligovej sezóne 2021/2022, keď bol ako 16-ročný mladík platným hráčom áčka Dukly Trenčín.

Je veľmi pravdepodobné, že už o pár dní napíše Honzek pekný hokejový príbeh a zažije debut v prestížnej NHL.

Na šancu čakajú ďalší

Nasledovať by ho mal skôr či neskôr aj Dalibor Dvorský zo St. Louis Blues. Tomu príprava vyšla o čosi menej, ale na farmu putoval až počas poslednej eliminácie. To by mohol byť signálom toho, že tréner a manažment „bluesmanov“ ho chcú zapojiť čo najskôr.

Na sklonku dôležitej sezóny stojí Pavol Regenda, ktorý by mal takisto dostať šancu v tíme Anaheim Ducks. Dvojica Patrik Koch – Miloš Kelemen z Utahu HC by mala takisto do ligy nakuknúť.

V závetrí tiež čakajú brankár Samuel Hlavaj, obranca Samuel Kňažko a útočníci Filip Mešár (Montreal), Martin Chromiak (Los Angeles), Oliver Okuliar (Florida), Adam Sýkora (NY Rangers), Jozef Viliam Kmec (Vegas), Martin Mišiak (Chicago) či Juraj Pekarčík (St. Louis).