Mladé Slovenky vstupujú do boja o ME. Tréner Jelšic prezradil cieľ na turnaji v Portugalsku

Už v stredu večer 26. novembra vstúpia slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov do kvalifikačného turnaja o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku. Primárny cieľ zvereniek trénera Jozefa Jelšica v portugalskom Algarve je udržanie sa v A-divízii.

V stredu (27. 11.) večer slovenské futbalistky vyzvú domáce rovesníčky, v sobotu 30. novembra ich čaká duel proti Francúzsku a v utorok 3. decembra proti Severnému Macedónsku. Prvé tri tímy tabuľky postúpia do 2. kola kvalifikácie, štvrtá družstvo zostúpi do B-divízie.

Tri náročné súboje

„Cieľ je v prvom rade udržať sa v Lige A a odohrať tri kvalitné zápasy s ťažkými súpermi,“ uviedol tréner Jelšic podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Cesta za cieľom vedie cez výber Severného Macedónska. „Áno, je to tak, ale ešte predtým nás čakajú dva zápasy. Je to turnaj, čiže uvidíme, ako dopadnú tie úvodné duely a podľa toho budeme vedieť, či ten záverečný zápas bude bojom o udržanie sa v Lige A,“ pokračoval kouč.

Motiváciou súperky

Podľa Jelšica jeho hráčky nemajú nedostatok motivácie. „Motiváciou by mali byť už samotní súperi, proti ktorým nehrávajú dievčatá každý deň. Tá možnosť porovnať sa s nimi. Druhá vec je pripraviť tím a hráčky na to, že možno prevažnú časť zápasu budeme hrať bez lopty, aby boli v tejto fáze silné, trpezlivé. Je to ťažšie hrať takto a aby sme loptu po zisku neodkopávali, ale aby sme dokázali byť nebezpeční smerom do útoku,“ poznamenal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rozložiť sily medzi viac hráčok

Generálkou na uvedený turnaj boli v závere októbra dve prípravné stretnutia proti tímu Rakúska, mladé Slovenky ich prehrali 1:2 a 0:5. „Tu máme tri zápasy v priebehu siedmich dní, čiže podmienky sú ešte náročnejšie. Generálka nám ukázala, že je trochu problém zvládnuť to aj fyzicky, čiže budeme musieť dobre rozložiť minutáž na všetky hráčky, aby sme dokázali byť silovo a pohybovo porovnateľné so súperom.

Pokiaľ by to malo byť o 11 hráčkach, tak tretí zápas by bol kritický. Dvojzápas s Rakúskom nám ukázal, že prvý duel bol veľmi dobrý, ten sme zvládli, ale v druhom nám chýbali sily a potom bol výsledok, aký bol,“ uzavrel kormidelník Jelšic.