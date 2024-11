Slovenské futbalistky ukončia kalendárny rok domácim dvojzápasom. Privítajú výber Grécka (foto)

Slovenskí futbaloví reprezentanti už majú za sebou všetky zápasy v kalendárnom roku, no hráčky SR ešte dve prípravné stretnutia proti výberu Grécka. Súboje sa uskutočnia vo štvrtok 28. novembra a nedeľu 1. decembra v Senci.

Hlavný kouč Peter Kopúň chce dať príležitosť hráčkam, ktoré v predchádzajúcom období nedostávali veľa šancí. Možnosť ukázať sa dostanú aj nové tváre.

„Práve preto som v nominácii urobil niekoľko zmien. Prvýkrát sa v nej objavia Janka Červíková, Nina Korimová, Szilvia Nagyová, Nina Matušicová. Po dlhšej pauze spôsobenej zranením príde na zraz kapitánka Dominika Škorvánková. Potrebujem vidieť, ako je pripravená, ale chcem si s ňou ako s kapitánkou prejsť nejaké veci týkajúce sa ďalšieho obdobia,“ prezradil tréner.

Slovenské futbalistky v závere októbra bojovali v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, napokon však neprešli cez výber Walesu. Záujem zmerať si sily na prelome novembra a decembra prejavila grécka strana.

„Grécko sa nám ozvalo samé. Som rád, pretože je to pre nás relatívne dobrý súper na to, aby som dal priestor dievčatám, ktoré hrávali menej alebo budú s nami prvýkrát. Chceme v tých dueloch nadviazať na naše výkony proti Walesu a ukázať, že neboli náhodné. Aj so zmenami v zostave chceme skrátka ukázať kvalitu,“ doplnil Kopúň.