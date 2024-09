Tragédia na majstrovstvách sveta junioriek, zomrela len 18-ročná cyklistka

Švajčiarska cyklistka Muriel Furrerová v piatok 27. septembra podľahla vážnym zraneniam hlavy zo štvrtkových pretekov junioriek s hromadným štartom na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Zürichu.

Na večnosť odišla vo veku 18 rokov. „Muriel Furrerová dnes bohužiaľ zomrela v univerzitnej nemocnici v Zürichu,“ uviedli organizátori pretekov vo vyhlásení.

Furrerová utrpela zranenia počas daždivého počasia na šmykľavej ceste. Po nehode ju záchranári okamžite transportovali helikoptérou do nemocnice. Pomôcť jej však nakoniec nedokázali.

„Po smrti Muriel Furrerovej stráca medzinárodná cyklistická komunita jazdkyňu, ktorá mala pred sebou svetlú budúcnosť,“ uviedla vo vyhlásení Medzinárodná cyklistická únia.

The cycling world mourns the loss of Muriel Furrer.

It is with heavy hearts that we say goodbye to this young rider, and we extend our heartfelt condolences to all her family, friends, and teammates.

Rest in peace. 🙏 pic.twitter.com/YEtEldhd59

— UCI (@UCI_cycling) September 27, 2024