Ministerstvo kultúry zrušilo bezplatné vstupy do múzeí a galérií každú prvú stredu v mesiaci, chce tak optimalizovať náklady

Ministerstvo kultúry (MK) SR zrušilo bezplatné vstupy do múzeí a galérií každú prvú stredu v mesiaci. Pre agentúru SITA to potvrdila riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská. Ako ďalej uviedla, cieľom opatrenia je optimalizovať prevádzkové náklady a zaistiť udržateľnosť kultúrnych inštitúcií.

Bačinská zdôraznila, že rezort kultúry pristúpil k tomuto kroku na základe podnetov a žiadostí od relevantných inštitúcií, ktoré sú v jeho pôsobnosti.

Bezplatné vstupy nesplnili účel

„Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vo svojom vyjadrení uviedla, že prvá streda v mesiaci nepreukázala zvýšenú návštevnosť expozičných a výstavných priestorov. Analýza ukázala, že tieto stredy nevyužívali vo vyššom meradle ani školské zariadenia, ani rodiny s deťmi,“ uviedla Bačinská medzi argumentmi, pričom poukázala na to, že bezplatné prvé stredy v mesiaci boli zavedené práve s cieľom, aby ich využívali školy či rodiny s deťmi, no tento účel očividne naplnený nebol.

„Slovenská národná knižnica argumentovala, že v rámci Odboru správy múzeí a archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine ich prax aj štatistiky ukázali, že „bezplatné stredy“ neviedli k zvýšeniu návštevnosti Literárneho múzea SNK v Martine a Slovenského múzea S.S. Puškina v Brodzanoch,“ pokračovala Bačinská.

Doplnila, že Slovenské technické múzeum predložilo aj argument v podobe merateľných strát, ako sú zvýšené mzdové náklady na dozorcovské a lektorské služby, strata tržieb zo vstupného, ale aj zvýšené nároky na servisné služby, či sanáciu škôd po návštevníkoch.

Ročná strata v stovkách tisíc eur

Bačinská tiež uviedla argument Slovenského národného múzea (SNM), podľa ktorého na tomto bezplatnom vstupnom profitovali cestovné kancelárie a zahraniční turisti, hoci pre nich tento benefit určený nebol. Odhad SNM je, že každý rok stratilo na voľných vstupoch 500 až 700-tisíc eur.

„Táto suma by čiastočne mohla kompenzovať znížený príspevok zo štátneho rozpočtu. Vedenie SNM zdôraznilo, že vidí väčší zmysel v zdokonalení systému zliav pre tuzemských návštevníkov, ako sú rodiny, študenti, dôchodcovia, ZŤP a podobne,“ vraví Bačinská.

Akcentovala, že konečné rozhodnutie MK SR bolo prijaté po dôkladnej analýze návštevnosti i finančných dopadov bezplatného vstupu do múzeí a galérií počas prvej stredy v mesiaci. Zároveň bolo prijaté s ohľadom na konsolidačné opatrenia.

„Verejnosť však môžeme ubezpečiť, že aj napriek zrušeniu tohto benefitu, budeme podporovať prístup verejnosti ku kultúre prostredníctvom rôznych programov a iniciatív, akými sú špeciálne podujatia, zľavnené vstupné pre vybrané skupiny obyvateľstva, či vo forme spolupráce so školami a školskými zariadeniami, napríklad formou kultúrnych poukazov, či programov ako Kultúra pre školy,“ dodala Bačinská na záver s tým, že zvýšenie návštevnosti múzeí a galérií školskými skupinami i mládežou by mal priniesť program Kultúra pre školy (ide o prioritný projekt rezortu kultúry, ktorého cieľom je sprostredkovať žiactvu základných a stredných škôl kontakt s umením, múzeami, galériami či knižnicami, participovať by na ňom mali príspevkové a rozpočtové organizácie rezortu kultúry a žiaci by mali mať zvýhodnené vstupné, prípadne by za vstup nemali platiť vôbec – pozn. SITA). Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry sa doň aktívne zapájajú.