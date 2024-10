Mila Kunis je späť ako dcéra Michaela Keatona v dojímavej komédii Vlastne ťa mám rada, tati!

Aké je to mať verziu otca, akého ste nikdy nemali? Michael Keaton a Mila Kunis hľadajú k sebe cestu ako otec a dcéra vo filme Vlastne ťa mám rada, tati.

Do slovenských kín mieri horúca novinka scenáristky a režisérky komédie „Ktorý je ten pravý?“. Hallie Meyers-Shyer vracia na filmové plátno vo filme Vlastne ťa mám rada, tati! ukrajinskú herečku Milu Kunisovú (Čierna labuť, Kamarát taky rád, Matky rebelky) a amerického herca Michaela Keatona (Beetlejuice Beetlejuice, Batman), pre ktorého vytvorila hlavnú rolu na mieru.

Život Andyho Goodricha sa zmení, keď jeho manželka a matka ich deväťročných dvojčiat vstúpi do 90-dňového odvykacieho programu. Goodrich, vo veku starého otca, zostáva zrazu so svojimi malými deťmi sám, vtiahnutý do sveta moderného rodičovstva. Nezostáva mu nič iné, ako sa pokúsiť oprieť o dcéru z prvého manželstva Grace (Mila Kunis). Grace tak získava takého otca, akého nikdy nemala.

Na konci príbehu záleží len na troch veciach: ako veľmi sme milovali, ako slušne sme žili a akým spôsobom sme sa vzdali vecí, ktoré ani neboli určené nám…

Film Vlastne ťa mám rada, tati! je poctou komediálnym drámam zo sedemdesiatych a osmdesiatych rokov.

Okrem Mily Kunisovej a Michaela Keatona sa v ňom predstavia Andie MacDowell, Carmen Ejogo, Kevin Pollak či Laura Benanti. Snímku uvedie Bontonfilm do kín 28. novembra 2024.

