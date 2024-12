Mikulášska kvapka krvi v UNLP v Košiciach má za sebou úspešný XI. ročník, prišlo viac ako 150 darcov – FOTO

Mikulášska kvapka krvi v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach má za sebou úspešný XI. ročník. Medzi darcov prišiel aj živý Mikuláš a odmenil ich sladkým darčekom. Atmosféru spríjemnila ľudová kapela Milana Rendoša. O podujatí informuje hovorkyňa UNLP v Košiciach Ladislava Šustová. Doplnila, že medzi darcami bol aj riaditeľ UNLP v Košiciach Ľuboslav Beňa.

Žiadne technológie nenahradia krv

„Medicína dokáže v rámci nových technológií a umelej inteligencie zázraky. Žiadne technológie ale nenahradia pacientom krv – životodarnú tekutinu a v tom sme jednoznačne odkázaní na darcov. Krv je každodennou súčasťou liečebných postupov na našich pracoviskách a preto tí, ktorí nás dnes podporili, reálne zachraňujú životy,“ vyjadril sa.

Krv prišlo darovať viac ako 150 darcov, reálne ju napokon po vstupnom vyšetrení darovalo 136 z nich.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Dobročinná akcia UNLP Košice v spolupráci s odberovým tímom Národnej transfúznej služby SR (NTS), pracoviska Košice, odštartovala celomesačnú Adventnú výzvu, v rámci ktorej môžu záujemcovia darovať krv každý pracovný deň od 7:00 do 14:00 hod. v priestoroch NTS SR, pracovisko Košice na Triede SNP 1, v budove Polikliniky UNLP na prízemí,“ uviedla Šustová.

Krv prišiel po 135-krát darovať aj zamestnanec nemocnice Peter Šebök. Darcom krvi je už 35 rokov, svoj prvý odber absolvoval v roku 1989.

„Mám z toho skvelý pocit, pretože viem, že môžem pomôcť ľuďom a zachrániť im život. Človek nikdy nevie, kedy on sám bude takúto pomoc potrebovať. Teší ma, že vďaka dobrému zdraviu môžem byť každoročným účastníkom Mikulášskej kvapky krvi v UNLP,“ vyjadril sa.

Krv darovali aj florbalisti

K darcom sa pridali aj florbalisti z klubu FK Florko. Poniektorí z nich darovali najvzácnejšiu tekutinu po prvýkrát.

„Pre športovcov a ľudí pohybujúcich sa v tomto prostredí by malo byť darovanie krvi, pokiaľ im to ich zdravotný stav dovolí, samozrejmosťou. Myslím si, že akcia je skvelo načasovaná aj vzhľadom k aktuálnemu adventnému času, kedy by každý mal mať potrebu nezištne pomôcť. Takýto darček určite zahreje na duši vás a pokiaľ sa ním navyše podarí aj niekoho zachrániť, je to dvojitá výhra,“ myslí si prezident Slovenského zväzu florbalu Martin Kopejtko.

Ako Šustová ozrejmila, najviac krvi potrebuje nemocnica pri chirurgických výkonoch a úrazoch, obzvlášť v akútnej medicíne. Značné množstvo krvi tiež potrebujú pacienti, ktorí trpia onkohematologickými diagnózami.