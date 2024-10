Mihalíková s Nichollsovou idú ďalej, vo Wu-chane si zahrajú štvrťfinále (foto)

Slovenskej tenistke Tereze Mihalíkovej a Britke Olivii Nichollsovej sa v Číne naďalej darí. Prebojovali sa už do štvrťfinále štvorhry žien na turnaji vo Wu-chane, keď v osemfinálovom 2. kole zdolali domácu dvojicu Čchien-chuej Tchang, Si-jü Wang za 68 minút hladko 6:1, 6:2.

Víťazky v celom stretnutí ani raz neprišli o servis, súperky brejkli v oboch setoch dvakrát na postup využili hneď prvý mečbal.

Súperky nepoznajú

Slovensko-britská dvojica ešte nepozná mená súperiek v boji o semifinále, dozvedia sa ich až vo štvrtok 10. októbra. Mihalíková s Nichollsovou sa do štvrťfinále dostali aj na predchádzajúcom turnaji WTA 1000 v Pekingu. Vo Wu-chane na podujatí rovnakej kategórie teda potvrdili svoj výkon.

V aktuálnom rebríčku patrí 26-ročnej Mihalíkovej 46. pozícia, no vo virtuálnom hodnotení sa posunula už na 40. priečku. Ak by sa Slovenka s Britkou dostali ešte ďalej, prišiel by posun v poradí ešte viac nahor.