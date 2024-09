Meteorológovia priblížili, kde naprší najviac. Platia výstrahy prvého aj druhého stupňa (foto)

Počasie na Slovensku sa zmenilo a v nasledujúcich dňoch nás čakajú výdatné zrážky, bude silno fúkať a výrazne sa ochladí. Mimoriadne „škaredo“ bude podľa meteorológov najmä na západnom a severozápadnom Slovensku.

„V tejto časti územia očakávame vytrvalý a silný dážď s celkovým úhrnom zrážok od štvrtka 12. septembra do nedele 15. septembra podľa najpravdepodobnejších scenárov modelu ECMWF 100 až 170 mm, na návetriach ojedinele až 200 mm, podľa najextrémnejších výpočtov aj viac,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.

Na východe Slovenska bude pršať menej a podľa predikcie meteorológov tam spadne väčšinou 20-50 mm. „Naopak viac naprší na Morave, v priľahlom Poľsku a vo východnej polovici Rakúska, väčšinou 150 až 250 mm, v horských oblastiach ojedinele aj viac ako 300 až 400 mm, čo sú pre našu oblasť extrémne vysoké úhrny zrážok,“ priblížili.

Oranžové výstrahy druhého stupňa pred dažďom sú vo štvrtok vydané v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Topoľčany, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. „Miestami sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 120 až 180 mm,“ upozorňuje SHMÚ.

Žlté varovanie prvého stupňa pred dažďom platí vo štvrtok od šiestej večer pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Partizánske, Prievidza, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice aj Tvrdošín a spadnúť tu môže 70 až 120 mm zrážok.

Meteorológovia upozorňujú, že „takto výdatný dážď nielen že ukončí suché obdobie v celom regióne, ale spôsobí aj výrazný vzostup vodných hladín s dosahovaním povodňových stupňov so zvýšeným rizikom povodní“.

Na niektorých tokoch sú už vydané aj hydrologické výstrahy prvého aj druhého stupňa pre povodňami z trvalého dažďa. „Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uvádza SHMÚ.

Vývoj hydrologickej situácie budú meteorológovia priebežne aktualizovať.