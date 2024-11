Meteorológovia priblížili, kde napadne najviac snehu a sú vydané aj ďalšie výstrahy prvého stupňa

Sneženie zasiahne celé Slovensko a meteorológovia vydali aj výstrahy pred silným vetrom, poľadovicou a snehovými jazykmi aj závejmi.

Kde napadne najviac snehu?

Ako na sociálnej sieti Facebook informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), väčšina zrážok spadne v priebehu 12 hodín a začnú vo štvrtok neskoro večer, väčšinou okolo polnoci, končiť budú už v piatok predpoludním, na Zemplíne krátko popoludní a na tento čas je vydaná aj výstraha prvého stupňa.



Žltá výstraha prvého stupňa pred snežením je vydaná pre celé Slovensko. Foto: www.shmu.sk

Až 20 centimetrov nového snehu môže napadnúť v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Partizánske, Prievidza, Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Turčianske Teplice.

V ostatných okresoch Slovenska môže nasnežiť päť až 10 centimetrov nového snehu, týka sa to napríklad aj Bratislavy a juhu krajiny.

Teplý front tlakovej níže prinesie zrážky v noci na piatok a v priebehu piatkového dopoludnia zrážky na väčšinu nášho územia. Foto: www.facebook.com

Zrážky na Slovensko prinesie teplý front

Meteorológovia priblížili, že zrážky na Slovensku prinesie teplý front, pri ktorom sa zväčša očakáva oteplenie a teda dážď. Vysvetlili preto, prečo bude snežiť…

„Na teplom fronte prebiehajú výstupné pohyby a tvorba zrážok pred prízemnou čiarou frontu, v tomto prípade teda najmä severne od teplotného rozhrania nad Maďarskom,“ priblížili aj na mape.



Na teplom fronte prebiehajú výstupné pohyby a tvorba zrážok pred prízemnou čiarou frontu, v tomto prípade teda najmä severne od teplotného rozhrania nad Maďarskom. Foto: www.facebook.com

Vzhľadom na postup níže smerom na východ sa síce podľa meteorológov vo vyšších hladinách trochu oteplí aj nad naším územím, ale níž postúpi rýchlo ďalej na východ a u nás sa tak nestihne otepliť dostatočne na to, aby v nižších polohách prevážili dažďové zrážky. „Zaprší zrejme len na juhozápade, aj to len prechodne, no dážď môže byť ojedinele mrznúci,“ uvádza SHMÚ.



Vodiči, na cestách pozor!

Už vo štvrtok sa môže na cestách tvoriť aj poľadovica, varovanie prvého stupňa platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou je vydaná pre žltou farbou označené okresy Slovenska. Foto: www.shmu.sk

V piatok sa budú na celom území Slovenska na cestách tvoriť snehové jazyky a záveje.

Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platí v piatok pre celé Slovensko. Foto: www.shmu.sk

Silný vietor a víchrica na horách

Niektoré okresy Slovenska potrápi aj silný vietor, výstraha žltej farby začne platiť vo štvrtok neskoro večer a bude platiť aj v piatok.

Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je vydaná pre okresy Slovenska označené žltou farbou. Foto: www.shmu.sk

Silno fúkať bude aj na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.

Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.