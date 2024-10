Meteorológovia menili výstrahy. Aké počasie nás na Slovensku čaká cez víkend?

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) už zrušil výstrahy pred vetrom. Vo štvrtok platilo žlté varovanie prvého stupňa pre 18 okresov a pre rovnako bolo vydané aj na piatok, ale v najnovšej aktualizácii meteorológov už je celá mapka zelená.

V piatok zafúka juhovýchodný vietor do 15 kilometrov za hodinu, na západe a v Honte dosiahne rýchlosť 15 až 30, najmä na Záhorí ojedinele 45 a s nárazmi okolo 70 kilometrov za hodinu.

Babie leto na Slovensku pokračuje

„Od severovýchodu naďalej zasahuje do našej oblasti tlaková výš so stredom nad Moskovskou oblasťou a po jej zadnej strane pokračuje od juhu do strednej Európy prílev teplého vzduchu,“ informuje SHMÚ na svojom webe.

Piatok je na Slovensku jasno až polojasno, na juhozápade miestami veľká oblačnosť. „Ráno a predpoludním v nižších polohách ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, ktorá sa môže udržať aj dlhšie,“ priblížili meteorológovia.

Najvyššia denná teplota dosiahne 12 až 17, pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti okolo 10 a na horách vo výške 1500 m bude rovnako okolo 10 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na víkend

Babie leto na Slovensku bude pokračovať aj počas víkendu, v sobotu a nedeľu bude do našej oblasti zasahovať tlaková výš.

Oba dni bude obloha jasná až polojasná, v noci a dopoludnia sa môže vyskytnúť lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží aj dlhšie.

Z piatka na sobotu nočná teplota klesne na 2 až mínus 5, v južnej polovici západného Slovenska a v svahových polohách budú 9 až 2 stupne Celzia. V sobotu sa teplota vyšplhá na 12 až 17, pri dlhšietrvajúcej nízkej oblačnosti má byť okolo 10 stupňov Celzia. V noci zo soboty na nedeľu bude 0 až mínus 5, v južnej polovici západného Slovenska 6 až 1 stupeň Celzia. V nedeľu teplomery ukážu 11 až 16, pri dlhšietrvajúcej nízkej oblačnosti okolo 9 stupňov Celzia.

Ako je vidieť no novej grafickej predpovedi SHMÚ, zrážky sa najbližšie očakávajú až v utorok 22. októbra.