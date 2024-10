Meteorológovia avizujú zmenu počasia. Kedy teploty klesnú a bude snežiť?

V pondelok je na Slovensku jasno až polojasno, dopoludnia miestami, popoludní ojedinele, zamračené

nízkou oblačnosťou.

„Od západu zasahuje do strednej Európy výbežok tlakovej výše. Súčasne postupuje cez našu oblasť ďalej na východ rozpadávajúci sa studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou a Barentsovým morom,“ informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Najvyššia denná teplota dosiahne 15 až 20, na severe a pri nízkej oblačnosti ojedinele aj inde okolo 13 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 9 stupňov Celzia. Slabé zrážky sa vyskytnú iba ojedinele.

Teplotne normálne obdobie

Aj v utorok bude podľa predpovede meteorológov počasie v našej oblasti ovplyvňovať tlaková výš. V stredu k nám po prednej strane tlakovej výše nad západnou Európou bude prúdiť od severozápadu vlhší vzduch.

Teploty budú postupne klesať, kým v pondelok môžu vystúpiť na 20 stupňov Celzia, v nedeľu cez deň má byť maximálne desať.

„Obdobie bude ako celok teplotne väčšinou normálne,“ priblížili meteorológovia.

Grafická predpoveď počasia od SHMÚ na pondelok a ďalšie dni. Foto: www.shmu.sk

Ochladenie počas víkendu

Meteorológovia zo SHMÚ už na koniec týždňa predikujú od stredných polôh aj snehové zrážky.

Ako uvádza portál iMeteo.sk, prvé predpovede sa zrejme nenaplnia a chladný vzduch nás najprv minie, pretože ho „zafúkne“ trochu východnejšie nad východnú Európu. „2. až 3. novembra by však druhá vlna ochladenia mala doraziť aj do strednej Európy,“ doplnil.

Podľa grafickej predpovede SHMÚ nočná teplota v tomto týždni klesne pod nulu v nedeľu, kedy by mohli byť v niektorých lokalitách mínus 4 stupne Celzia.

K prudkej zmene počasia by malo podľa odborníkov z webu iMeteo.sk prísť počas ďalšieho víkendu, kedy by „mal cez našu oblasť postúpiť pomerne výrazný studený front, za ktorým by mal do našej oblasti od severu vpadnúť veľmi chladný, pôvodom arktický vzduch od severu“.