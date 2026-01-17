Trump uvalí až 25-percetné clá na európske štáty, ktoré mu odmietajú predať Grónsko

Prezident USADonald Trump v sobotu vyostril snahu získať Grónsko, keď pohrozil viacerým európskym krajinám clami až do výšky 25 percent, až kým sa Spojeným štátom nepodarí kúpiť toto autonómne dánske územie.
Trump na svojej sociálne sieti Truth Social napísal, že od 1. februára budú Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko a Fínsko čeliť 10‑percentnému clu na všetok export do USA. Od 1. júna 2026 by sa clo malo zvýšiť na 25 percent a platilo by „až do dosiahnutia úplnej a totálnej dohody o kúpe Grónska“.
Donald Trump hrozí clami krajinám, ktoré nepodporia jeho plán prevziať Grónsko
„Tieto štáty, ktoré hrajú veľmi nebezpečnú hru, vniesli do hry takú úroveň rizika, ktorá sa nedá obhájiť ani udržať,“ uviedol Trump v súvislosti s európskymi štátmi, ktoré sa tento týždeň dohodli na vyslaní spoločných vojenských jednotiek na ostrov, o ktorého nerastné bohatstvo má eminentný záujem. Preto je podľa neho absolútne nevyhnutné prijať silné opatrenia na obranu svetového mieru a bezpečnosti na rýchle ukončenie tohto potenciálne nebezpečného vývoja.
Zatiaľ nie je jasné, na akom právnom základe chce americký prezident tieto clá zaviesť.