Mesto Košice bude aj v budúcnosti podporovať Medzinárodný maratón mieru, rozhodli na slávnostnom zasadnutí poslanci

Mesto Košice bude aj v budúcnosti podporovať Medzinárodný maratón mieru (MMM). Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na slávnostnom zasadnutí vyhlásenie mesta Košice o tom, že MMM môže pre svoj ďalší rozvoj počítať s plnou a dlhodobou podporou mesta. Ako uvádza schválený materiál, maratón je od svojho počiatku úzko prepojený s mestom.

„Sto rokov od chvíle, keď v košických Gajdových kúpeľoch zazneli čestné salvy na počesť prvého víťaza, sa mesto Košice chce opakovane prihlásiť k odkazom zakladateľov i pokračovateľov maratónskej tradície. Chce vyjadriť úprimnú radosť nad týmto veľkolepým výročím a prehlásiť, že Medzinárodný maratón mieru môže počítať s jeho mnohorakou a čo najrozsiahlejšou trvalou podporou. Tak, aby sa obyvatelia tohto mesta mohli tešiť z umu a úsilia ďalších generácií Košičanov ešte aspoň ďalších sto rokov,“ uvádza samospráva.

Maratónsky dom

Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili aj memorandum o partnerstve a spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní Maratónskeho domu v Košiciach. Zmluvnými stranami sú mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá a občianske združenie Maratónsky klub Košice.

Maratónsky dom by sa mal nachádzať na Hlavnej ulici č. 57. Vlastníkom budovy je mesto, jej správcom je podľa zmluvy K13 – Košické kultúrne centrá. Tie by mali byť aj prevádzkovateľom Maratónskeho domu.

Inštitúcia by mala priblížiť dejiny MMM, taktiež by sa v Maratónskom dome mali konať kultúrne a spoločenské podujatia, či výstavy k maratónu. Memorandum sa uzatvára na 15 rokov.

Zoznam pamätihodností mesta

Tretím bodom slávnostného rokovania mestského zastupiteľstva bolo zaradenie MMM do zoznamu pamätihodností mesta Košice. Poslanci ho taktiež odsúhlasili. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, návrh bol spracovaný na základe žiadosti Maratónskeho klubu Košice. Podľa materiálu by mal byť MMM zaradený do Registra nehmotných pamätihodností, konkrétne do podskupiny fenomény nehmotného dedičstva.

„Komisia pamätihodností mesta Košice predmetný návrh odborne posúdila na základe jeho historickej hodnoty, významu a vzťahu ku Košiciam,“ uvádza sa v materiáli s tým, že členovia komisie sa väčšinovo zhodli na tom, že návrh spĺňa kritériá na zaradenie do zoznamu pamätihodností mesta Košice a odporučili jeho predloženie mestskému zastupiteľstvu.

Zaradenie MMM do tohto zoznamu by malo napomôcť zlepšeniu možností čerpania peňazí z rôznych dotačných a grantových schém, či eurofondov.

Odovzdávanie ocenení

Rokovanie pokračovalo slávnostnou časťou, v rámci ktorej primátor odovzdal ocenenia pri príležitosti stého výročia založenia maratónu. Plaketu primátora si odniesli Maratónsky klub Košice, bežec Peter Polák, a tiež Peter Gombita, ktorý sa venuje aj charite a ľuďom bez domova.

Ocenenia tiež získali najrýchlejší Košičan a Košičanka v cieli tohtoročného maratónu, a to Barbora Šimková a Erik Repák Rovnako bol ocenený aj najstarší Košičan v cieli, Peter Pribičko, narodený v roku 1947.

Slávnostná časť rokovania sa zavŕšila na Námestí Maratónu mieru, pri soche maratónca, kde sa rozhorel maratónsky oheň. Ten so sebou priniesla skupinka bežcov, ktorá bežala z Turne nad Bodvou do Košíc, a symbolicky zabehla trať prvého maratónu. Z Turne napoludnie vyrazilo päť bežkýň a štyria bežci.

Budovanie lokálpatriotizmu

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček pre agentúru SITA akcentoval význam maratónu v súvislosti s budovaním lokálpatriotizmu a hrdosti obyvateľstva Košíc na mesto.

„Kedy inokedy, ak nie teraz, máme tu postaviť alebo sprevádzkovať Maratónsky dom, ktorý bude týchto sto rokov pripomínať?“ položil tiež primátor otázku.

Uviedol, že majú za sebou architektonickú súťaž a vybrali aj objekt priamo na Hlavnej ulici. Polaček poznamenal, že vybraná budova Maratónskeho domu je v blízkosti ďalších významných objektov v centre Košíc, ktorými sú Dóm sv. Alžbety, Spievajúca fontána a Národné divadlo Košice. Presný termín otvorenia špecifikovať nechcel. Naznačil možnosť otvorenia v horizonte niekoľkých mesiacov, zdôraznil ale, že to nechcú siliť.

Rozhodnutia prijaté mestským zastupiteľstvom podľa Polačeka môžu napomôcť turizmu a návštevnosti mesta, vyzdvihol aj podporu samotného Maratónskeho klubu.