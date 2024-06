Mesežnikov: V eurovoľbách došlo k mobilizácii v prospech dvoch strán, ktoré stelesňujú prebiehajúci konflikt na Slovensku

V eurovoľbách došlo k mobilizácii voličov v prospech dvoch strán – Progresívneho Slovenska (PS) a Smeru-SD, ktoré napokon obsadili prvé dve miesta.

Tieto strany stelesňujú konflikt, ktorý sa v súčasnosti na Slovensku odohráva a polarizáciu v spoločnosti na dva tábory. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

„Voličské bloky sa formovali najmä okolo týchto dvoch strán. Začalo sa to ešte niekedy v období pred parlamentnými voľbami, pokračovalo to činnosťou vlády a reakciou opozície, počas prezidentských volieb a napokon aj po atentáte na premiéra,“ zhodnotil. Vytvorenie dvoch veľkých voličských táborov viedlo podľa Mesežnikova k tomu, že oba politické subjekty dosiahli pri vyššej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu vysoké percentá.

Menšie strany zostali pred bránami europarlamentu