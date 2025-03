MEGA namiesto MAGA? Macronov jadrový dáždnik, ktorý by mohol spraviť Európu skvelou - KOMENTÁR

Trumpov slogan „Make America Great Again“ (Urobme Ameriku opäť skvelou), v skratke MAGA, bol nezameniteľným symbolom predvolebnej kampane amerického prezidenta pred jeho návratom do Bieleho domu. Od inaugurácie, ktorá sa uskutočnila 20. januára, a nástupu na druhé funkčné obdobie spôsobil 78-ročný Trump „zemetrasenie“ na všetky svetové strany a otriasol svetovým poriadkom, pričom z tohto vývoja má radosť predovšetkým Rusko. Zmenou rétoriky v podaní súčasnej americkej administratívy sa v ohrození ocitla Ukrajina a Európska únia.

Emmanuel Macron v stredu povedal, že Francúzi sú „oprávnene znepokojení“ nástupom „novej éry“, keď prezident USA Donald Trump zmenil politiku USA voči Ukrajine a vystavil Európu riziku historického rozkolu s Washingtonom. „Chcem veriť, že Spojené štáty zostanú na našej strane, ale musíme byť pripravení aj na opačný scenár.“

Jadrový žolík

Francúzsky líder prišiel s nečakaným postojom. Pred štvrtkovým krízovým samitom v Bruseli „položil na stôl tromf“ pre rokovania o vojne na Ukrajine – jadrového žolíka. Rusko označil za priamu hrozbu pre Európu a pripomenul, že existujú jadrové zbrane. Najmä vo Francúzsku a Nemecku.

Podotkol, že Francúzsko by mohlo rozšíriť francúzsky jadrový dáždnik na európskych partnerov. Majú o tom rozhodnúť ozbrojené sily európskych krajín, „ktoré sú ochotné prevziať zodpovednosť“. Odvážnych Macron pozýva na budúci týždeň do Paríža na stretnutie tzv. „koalície odhodlaných“. Cieľom je nahradiť americký jadrový dáždnik pre „starý kontinent“ európskym – pravdepodobne pod patronátom Francúzska, Británie a Nemecka.

A čo na to Rusko? Moskva odmietla možnosť „skúšobného“ mesačného prímeria na Ukrajina, ktoré by „otestovalo“, či sú údajné snahy Ruska o dosiahnutie mieru skutočne úprimné. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil Macronov prejav za konfrontačný a ohrozujúci Rusko. Čo „ruské“ by vlastne európsky jadrový dáždnik ohrozil? No predsa ruské imperialistické ambície smerom do Európy…

Pokojne sa môže stať, že toto bude Macronov tromf tromfov, ktorý nakoniec ochráni Európu aj Ukrajinu. A populárnejší ako MAGA bude nakoniec slogan MEGA („Make Europe Great Again“). Podľa odhadov Federácie amerických vedcov má Francúzsko štvrtý najväčší jadrový arzenál na svete – 290 hlavíc. Hoci Francúzsko nie je až taká jadrová veľmoc ako Rusko, USA a Čína, na obranu Európy, odstrašenie nepriateľov a posilnenie jej postavenia by to malo stačiť.