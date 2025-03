Rakety HIMARS sú Ukrajincom nanič po tom, ako USA stopli zdieľanie spravodajských informácií

Pozastavením zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou USA účinne deaktivovali ukrajinskej armáde raketové systémy HIMARS. Na sociálnej sieti X to uviedol novinár The Economist Oliver Carroll.

„Amerika prerušila kľúčovú spravodajskú linku pre upozornenia. Predtým (Ukrajina) dostávala údaje o cieľoch pre HIMARS. Ukrajina tiež nedostáva v reálnom čase informácie o útokoch na veľké vzdialenosti,“ uviedol Carroll s odvolaním sa na svoje nemenované zdroje.

„Trump chcel počuť vďačnosť. Napíšeme ju na hroby padlých Ukrajincov,“ citoval Carroll svoj zdroj.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians”

