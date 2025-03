Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR rázne protestuje proti vyjadreniam Erika Kaliňáka, označilo ich za hanebné

Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR rázne protestuje proti vyjadreniam Erika Kaliňáka. Slovenský europoslanec a podpredseda najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Erik Kaliňák sa v relácii 1 na 1 z produkcie portálu interez.sk vyjadril, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, mala by SR spoľahlivého suseda. Podľa jeho slov by bolo Rusko dôveryhodnejšie ako Ukrajina.

Kaliňákov postoj k Rusku

Ako ďalej Erik Kaliňák uviedol, Ukrajinu sme museli už x-krát zachrániť po tom, čo si vytvorili ekonomický konflikt s Ruskom.

Podľa jeho slov nám však Ukrajina nebola ochotná pomôcť, a preto pokladá Rusko za dôveryhodnejšieho partnera pre SR. Súčasne v relácii vyhlásil, že sa „musíme pripraviť na prípadné rozpustenie NATO„.

Hanebné vyjadrenia

Ukrajinské veľvyslanectvo označilo Kaliňákove vyjadrenia za hanebné, vníma ich ako spochybňovanie záväzku Slovenska dodržiavať normy medzinárodného práva, ktorých hlavnou hodnotou je neporušiteľnosť suverenity a územnej celistvosti nezávislých štátov.

„V čase, keď ukrajinský národ už štvrtý rok po sebe hrdinsky vzdoruje rozsiahlej ruskej agresii a potrebuje podporu svetového spoločenstva, vysoký predstaviteľ vládnej strany susedného štátu, ktorý by mal mať najväčší záujem na zachovaní nezávislej, suverénnej a silnej Ukrajiny, otvorene stojí na strane agresora a praje mu okupáciu celého územia krajiny, ktorá sa stala jeho obeťou,“ uviedlo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.

Veľvyslanectvo sa chce obrátiť na rezort diplomacie

Veľvyslanectvo tiež vo svojom stanovisku uviedlo, že takéto nezodpovedné vyhlásenia E. Kaliňáka podkopávajú úsilie ukrajinskej aj slovenskej strany o návrat k pragmatickému, konštruktívnemu a obojstranne výhodnému dialógu, a to na všetkých úrovniach, okrem iného aj formátu spoločných zasadnutí vlád.

„Veľvyslanectvo má v úmysle obrátiť sa na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky s príslušnou nótou s cieľom získať jasné vysvetlenie nevhodných vyjadrení predstaviteľa vládnej strany a zároveň si vyhradzuje právo iniciovať reakčné opatrenia ukrajinskej strany v rámci ochrany národných záujmov našej krajiny,“ uzavrelo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.