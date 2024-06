Politológ: Účasť a výsledky eurovolieb len podčiarkujú aktuálnu spoločenskú klímu

Účasť a výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) len podčiarkujú aktuálnu spoločenskú klímu, konštatuje politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, aj keď volebná účasť necelých 35 percent nepredstavuje celkom výsledok, ktorý by mal byť v demokratickej spoločnosti vyzdvihovaný, v kontexte predošlých slovenských skúseností s eurovoľbami ju možno hodnotiť ako pozitívne prekvapenie.

Paradoxná situácia vo volebnej účasti

„Dokonca sa tu prekročila hranica, ktorá nebola až tak predpokladanou s ohľadom na predchádzajúce skúsenosti,“ dodal politológ a poukázal, že táto situácia paradoxne nastala v čase, keď volič pristupoval k voľbám už po tretíkrát v horizonte niekoľkých mesiacov.

„Ukazuje sa teda, že spoločenská klíma v sebe nesie isté mobilizujúce prvky, a to aj vo voľbách, ktoré boli v minulosti ignorované,“ vraví Bardovič. Nedomnieva sa však, že by to znamenalo väčší záujem elektorátu o Európsku úniu (EÚ). Poukázal pri tom na to, že niektoré hlasy pre konkrétne strany mierili skôr proti politikám EÚ a boli výsledkom mobilizácie postavenej na negatívnej mobilizácii.