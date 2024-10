Braathen jazdil so srdcom a Hirscher pre svoju mamu. Boli to vydarené návraty

Úvodný obrovský slalom novej sezóny Svetového pohára alpských lyžiarov ovládli Nóri. Na stupni víťazov sa v rakúskom Söldene zoradili v poradí Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen a Atle Lie McGrath.

Minimálne rovnakú pozornosť ako stupne víťazov si však zaslúži aj štvrté miesto. Aj tam skončil Nór, ale najnovšie už reprezentant Brazílie – navrátilec na zasnežené svahy SP Lucas Pinheiro Braathen.

Slovenskí bratia Žampovci vracajúci sa po zraneniach obsadili priečky v šiestej desiatky výsledkového poradia. Adam Žampa skončil na 53. a Andreas na 57. mieste.

Olsen viedol už po 1. kole

Dvadsaťtriročný Steen Olsen si pripísal iba druhé víťazstvo v pretekoch SP v kariére.

Už po prvom kole na ľadovci Rettenbach viedol, v druhej jazde zvýšil svoj náskok pred skúsenejším krajanom Kristoffersenom na 65 stotín sekundy.

„Poučil som sa z chýb a už sa nebojím využiť svoju šancu. Sníval som o tom, že budeme na pódiu sami Nóri. Splnilo sa mi to už v prvých pretekoch sezóny,“ komentoval Steen Olsen podľa webu fis-ski.com.

Brazílčan Braathen takmer na pódiu

Jeho krajan Braathen vynechal celú minulú sezónu. Pre nezhody s národnou lyžiarskou asociáciou dokonca zvažoval koniec kariéry.

Nakoniec si to rozmyslel a rozhodol sa reprezentovať krajinu svojej mamy Brazíliu. A v Söldene pozitívne šokoval lyžiarsky svet.

S vysokým číslom 41 si v prvom kole vyjazdil devätnáste miesto a najrýchlejšou jazdou druhého kola sa posunul na štvrtú priečku.

„Jazdil som so srdcom a ak všetko do seba zapadne, potom dokážem veľké veci,“ pousmial sa 24-ročný Braathen.

Holanďan Hirscher v emóciách

A aby toho nebolo málo, aj ďalší návrat do kolotoča SP sa vydaril. Niekdajší fenomén zjazdového lyžovania Marcel Hirscher sa vrátil do súťažného diania po piatich rokoch a so štartovným číslom 34 sa tesne predral do druhého kola.

Tam vďaka tretej najrýchlejšej jazde vylepšil svoju pozíciu na celkové 23. miesto. V cieli mu tlieskalo vyše 17-tisíc divákov už ako reprezentantovi Holandska, nie Rakúska.

„Posledných päť rokov som sa z gauča pozeral na preteky v Söldene. Nebolo to zlé, ale zistil som, že je predsa len lepšie byť priamo na mieste a spustiť sa z kopca. Druhé kolo bolo jedno z mojich najemotívnejších v celej kariére,“ priznal 35-ročný osemnásobný celkový víťaz Svetového pohára z minulosti.

Momenty do histórie

Na otázku, čo znamená pre svetové lyžovanie návrat Braathena a Hirschera do kolotoča SP, druhý menovaný odpovedal:„Asi jeden z najvzrušujúcejších momentov v lyžiarskej histórii. Myslím si, že najmä od Lucasa sa ešte dočkáme niekoľko nezabudnuteľných vecí. Ja som zasa rád, že môžem reprezentovať krajinu svojej mamy a robiť naďalej to, čo milujem.“