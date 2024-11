Majself piesňou Rodná zem pripomína dôležitosť medziľudských vzťahov

Obľúbený hudobný interpret Michael Švehla, známy pod umeleckým menom Majself, opäť vsadil na spevavú nôtu. Fanúšikov potešil piesňou Rodná zem.

Singel vznikol na jar tohto roku a pri jeho zrode spevák opäť siahol po talente Maxxa Miklosa, ktorému patrí hudobné autorstvo, stojí však i za hudobnou produkciou a mixom. Novinku, tak ako väčšinu svojich piesní, otextoval Majself, tentokrát priblížil tému, ktorá názorovo niektorých našincov rozdeľuje, ďalších spája.

„Uvedomujem si, že v súčasnosti je otázka nejakej národnej hrdosti pre niektorých ľudí nie veľmi atraktívna téma, pretože si ju spájajú s rôznymi externými faktormi. Ja by som chcel touto skladbou odkázať, aby sme skúsili nepozerať neustále práve na tie externé faktory, ale skúsili začať sami od seba. Zároveň mám pocit, že sa ľudia zbytočne stavajú na rôzne strany barikád a trošku sme stratili také pochopenie vo vzájomnej komunikácii a názoroch. Moja skladba je takým pripomenutím, aby sme stále hľadali možno podstatnejšie a obyčajnejšie témy rozhovorov, ako sa má rodina, ako sa darí deťom, než neustále hľadanie rozdielov a orientáciou iba na chyby. Skladbou vyjadrujem vďaku za všetko dobré aj zlé, pretože som to zažil práve tu, u nás na Slovensku,“ vysvetľuje spevák odkaz piesne.

Od Tatier až po Štefánikovu mohylu

Novinke Majself doprial i vizuálnu podobu, pričom svoju dôveru tentokrát vložil do rúk Pierra Lexisa, ktorému produkčne sekundovala Janka Šlebodová.

https://www.youtube.com/watch?v=jRGC3FRKmd8

„Natáčali sme na rôznych miestach Slovenska a trvalo to približne 3 dni. Od Záhoria, cez ZŠ na Grösslingovej ulici s mladými futbalistami. Krásnu spomienku mám na obec Lendak, kde sme našli veľmi prívetivých ľudí a aj pána starostu, a tá energia je z klipu aj cítiť. Takisto som vďačný, že nás k sebe pustili aj Rómovia z Plaveckého Štvrtka, kde sme natáčali časť druhej slohy a v neposlednom rade aj let lietadlom zo Sládkovičova s Psavation,“ približuje Majself tváre a miesta, ktoré sa v klipe objavujú.

Nádherné zábery dronom

Vo videu nejde prehliadnuť nádherné zábery dronom, ktoré zaobstaral Matúš Šajbidora, a ktorý Majselfovi poslal naozaj zaujímavé kúsky z niektorých klenotov Slovenska, od Tatier až po Štefánikovu mohylu. „Myslím si, že pripomenúť si, aké krásne miesta tu na Slovensku máme, nie je vôbec na škodu,“ vraví hudobník.

Aj keď pieseň nie je prvoplánovo národniarskou skladbou a skutočne sa dotýka témy medziľudských vzťahov, i slovenská hrdosť si vo videoklipe našla svoje miesto.

„Snažili sme sa v klipe zachytiť takú pravú atmosféru Slovenska so všetkými príchuťami, na miestach ktoré sú so Slovenskom späté a kreujú mu charakter. Videoklip má poukazovať aj na korene, ktoré máme rovnaké a pripomenúť aj tento aspekt niektorým ľuďom, ktorí na to v dnešnej diverzifikovanej atmosfére občas zabúdajú. A v prvom rade, je tam naše srdce,“ vysvetľuje Majself.

Ďalšia skladba na spadnutie

Tak, ako sú fanúšikovia obľúbeného speváka a rapera zvyknutí, už čoskoro sa dočkajú ďalšej novinky. „Príval novej hudby sa nezastaví, pretože už o 2 týždne budeme spolu s Nelou Pociskovou a Maxxom Miklosom servírovať prvý track z nášho spoločného EP. Okrem toho, v decembri behám krížom-krážom po celom Slovensku po koncertoch a predstavím sa aj ako hosť na Nelinej MiniTour k novému albumu,“ prezrádza na záver Majself svoje najbližšie plány.