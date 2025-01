Lopušanová dala hetrik, ale mladé Slovenky na MS hráčok do 18 rokov podľahli Češkám - FOTO, VIDEO

Slovenské hokejové reprezentantky v kategórii do 18 rokov prehrali aj svoj druhý zápas na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie. Vo fínskom Vantaa nestačili na rovesníčky z Česka a podľahli im 3:6.

Slovenskému výberu nepomohol ani hetrik hviezdnej útočníčky Nely Lopušanovej. Jej tretím gólom viedli slovenské hráčky od 30. minúty 3:2, tesne pred druhou prestávkou však inkasovali ešte dvakrát.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na dne tabuľky

V tretej tretine pridali Češky ešte dva presné zásahy a pripísali si tri body do tabuľky. Slovenské hokejistky sú v nej bez bodu na dne.

„Nezačali sme dobre, takmer celú prvú tretinu sme strávili v obrannom pásme. Češky boli aktívnejšie, lepšie korčuľovali a boli silnejšie na puku. Po prvej časti sme zostavu zúžili na tri päťky a družstvu to pomohlo. Začalo byť aktívnejšie, vytvorili sme si nejaké šance a dali sme nejaké góly. Potom to bolo lepšie. Celý turnaj bojuje s vhadzovaniami, ich úspešnosť máme veľmi nízku. Dôležité bolo aj to, že v závere druhej časti sme dvakrát prehrali buly a Češky sa dostali do vedenia,“ zhodnotil po zápase tréner Michal Kobezda vo videu na sociálnych sieťach Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Chyby v obrane

Podľa trojgólovej Lopušanovej rozhodujú v neprospech slovenského tímu chyby v defenzíve.

„To nás stálo zápas. Nevieme dať puk von z pásma a dostávame z toho góly,“ uviedla.

V utorok sa rozhodne

V pondelok má slovenský výbor voľno a v utorok 7. januára už o 9.00 h SEČ absolvuje duel proti Švajčiarsku. Ten rozhodne o tom, či do štvrťfinále vstúpia z 3. alebo 4. miesta.

„Potrebujeme, aby 20 hráčok bojovalo a každá prispela dielom do zápasu, aby boli na konci úspešné. Nemožno sa spoliehať na prvé dve päťky, ale máme 20 hráčok, ktoré musia zabojovať ako jeden tím,“ myslí si tréner Kobezda.

„Ideme do toho naplno, každý duel na turnaji je dôležitý,“ vyjadrila odhodlanie Lopušanová.