Lietadlo z Rigy do Viedne núdzovo pristálo v Brne, dôvodom vraj bolo ruské rušenie GPS

Lietadlo smerujúce do Viedne z lotyšskej metropoly Riga muselo v pondelok v noci pristáť v Brne. Dôvodom bola strata signálu GPS v kombinácii so zlým počasím v rakúskom hlavnom meste. Rušenie satelitnej navigácie pritom experti dávajú do súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine. Informuje o tom web TN.cz.

Podľa záznamu na webe Flightradar24 sa lietadlo Airbus A320 na viedenskom letisku Schwechat opakovane pokúšalo pristáť, potom však zamierilo do Brna, kde pristálo krátko pred 23. hodinou. Podľa webu Die Presse zmenu miesta pristátia spôsobili problémy so signálom GPS. Z jeho opakovaného rušenia experti vinia Rusko. Moskva to vraj robí v súvislosti s vojnou na Ukrajine, keďže signál využívajú aj niektoré zbrane.

Spojenie s navigačnými družicami lietadlo vraj stratilo ešte nad Poľskom. Posádke sa ho nepodarilo znova nadviazať a počasie vo Viedni nedovoľovalo pristátie bez neho. Piloti sa preto rozhodli pristáť radšej v Brne.