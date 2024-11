Líder extraligy prehral doma s úradujúcim majstrom, neuspeli ani druhé Košice (video+foto)

Piatkový program v slovenskej hokejovej extralige priniesol prehry dvoch tímov z čela tabuľky aj predĺženie šnúry neúspechov družstva z úplného dna. Spišská Nová Ves ešte dve minúty pred treťou sirénou viedla pred vlastnými fanúšikmi nad Nitrou 3:2, napokon však prehrala 3:4 po predĺžení. Nové Zámky zase doma podľahli Dukle Trenčín 5:7 a bola to už ich šiesta prehra v sérii.

Hrdinom Nitry bol reprezentačný útočník Samuel Buček. Najprv dvakrát poslal hostí do vedenia, na čo Spišiaci reagovali vyrovnaním z hokejok Josha Kestnera a Michaela Drábeka. Domáci potom vyhrávali zásahom Stephena Harpera, no spomenutý Buček 97 sekúnd pred koncom tretej tretiny skompletizoval hetrik a poslal duel do predĺženia. V ňom obrat majstra dokonal Brett Richie.

„Zápas bol z našej strany veľmi ubojovaný, trápili sme sa v koncovke rovnako ako v predchádzajúcich zápasoch. Teraz nám tam už niečo padlo, ale celkovo tomu chýbala emócia a väčšia iskra. Strelený gól nám pomohol, ale ešte stále tomu dosť chýba. Verím, že to zlepšíme v ďalších zápasoch,“ zhodnotil po súboji Drábek, Jeho tím prehral už tretí zápas za sebou.

Priblížili sa k čelu tabuľky

Nitra z ostatných šiestich stretnutí prehrala iba raz a v piatok sa na treťom mieste priblížila k druhým Košiciam na rozdiel dvoch bodov.

„Viac-menej sme diktovali tempo, ale tým, že sme strácali puky na modrých čiarach, sme im dávali šance na strelenie gólov. Hra päť na päť z našej strany však bola dobrá. Mali sme tlak aj šance, mohli sme to zlomiť skôr na našu stranu, ale okolnosti sú aké sú a sme vďační aj za víťazstvo za 2 body. Chcem sa poďakovať spoluhráčom, lebo bez nich by môj hetrik nebol. Dobre sa mi hralo v obnovenej ‚lajne‘ so Sahirom Gillom a mladým Tomášom Pobežalom, ktorý má pred sebou skvelú budúcnosť,“ povedal Buček po trojgólovom predstavení.

Neuspeli ani Košice a Michalovce

Nitra sa k druhej priečke priblížila aj zásluhou zaváhania Košíc, ktoré prehrali v Liptovskom Mikuláši 1:4. Rozhodla až tretia dvadsaťminútovka a v nej tri presné zásahy Liptákov. Z hornej polovice tabuľky neuspeli ani Michalovce, doma podľahli 2:3 a aktuálne ťahajú šnúru štyroch prehier. Na šiestych Zemplínčanov sa bodovo dotiahol Slovan Bratislava, ktorý na vlastnom ľade zdolal Zvolen 2:1 po predĺžení.

Hráči HC Slovan Bratislava po prvom góle zápasu HC Slovan Bratislava a HKM Zvolen na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Bratislava, 15. november 2024. Foto: SITA/Bokor Tomáš

Zbierajú prehru za prehrou

Z mizérie sa nevedia dostať Nové Zámky, ktoré v stretnutí proti Trenčínu z 1:5 skorigovali na 4:5, ale napokon zostali bez bodu po prehre 5:7. Zaujímavosťou je skutočnosť, že po 27. septembri zo štrnástich vystúpení triumfovali iba raz, doma nad Slovanom Bratislava. „Býci“ majú v tabuľke len 9 bodov a sú beznádejne na dne tabuľky.