Liberáli pri oslave SNP varujú pred aktuálnymi hrozbami. Rétorika nenávisti a obmedzovanie slobody sú nebezpečné

Hrozby nacizmu a nenávisti stále nie sú zažehnané. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Podľa strany je SNP dôležitý historický míľnik, kedy sa Slovensko vzoprelo nacizmu a bojovalo za slobodný demokratický svet.

„Ani 80 rokov po tejto udalosti nesmieme zabúdať na obete padlých hrdinov, ani na hrozby nacizmu, fašizmu a nenávisti, ktoré sa stále dostávajú do popredia,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Najdôležitejšia kapitola v dejinách Slovenska

Predseda SaS zdôraznil, že SNP je najdôležitejšou kapitolou v dejinách Slovenska, pretože to bol moment, kedy sa Slovensko vzoprelo a zabojovalo o lepšiu a slobodnejšiu budúcnosť. Ako však pripomenul, hrozby nacizmu, fašizmu a nenávisti sú stále prítomné.

„Aj dnes sa do popredia dostáva nenávistná rétorika, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Veľmi často sa k nej uchyľujú práve predstavitelia vlády, ktorí sa neštítia hroziť iným ľuďom násilím či označovať časť spoločnosti za „rakovinu.“ Je to extrémne nebezpečná politika, ktorá iba zakrýva neschopnosť vlády riešiť problémy ľudí a v konečnom dôsledku táto politika uškodí všetkým,“ upozornil Gröhling, podľa ktorého by sa v tento deň mali pripomínať hodnoty demokracie a slobody.

Ako z príručky totalitného režimu

„Práve totalitné ideológie sa boja akéhokoľvek prejavu slobody – či už v kultúre, v médiách, alebo v konaní občanov. Kroky vlády ako obmedzovanie slobody médií, slobody umelcov, či snaha zoštátniť verejnoprávne médium sú ako z príručky totalitného režimu,“ zdôraznil predseda SaS a dodal, že ide o veľké kroky späť, ktoré oslabujú demokraciu, za ktorú Slovensko dlho bojovalo.

„Nezabúdajme preto ani na súčasnosť a nebojme sa pomenovať zlé kroky, ktoré ohrozujú to, za čo bojovali naši predkovia,“ uzavrel Gröhling.