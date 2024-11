Leviciam ani víťazstvo v Turecku nemusí stačiť. Madzin: Ideme dať zo seba všetko

Hráči tímu Patrioti Levice v doterajšom priebehu skupinovej časti Európskeho pohára basketbalistov dosiahli tri víťazstvá a len štvrté im udrží šancu na postup do ďalšej fázy. Zverenci trénera Michala Madzina to však nebudú mať jednoduché.

Pred nimi je totiž duel na palubovke tureckého Bursasporu, ktorému doma podľahli o 15 bodov. A ani prípadný triumf v Turecku im nezaistí prienik ďalej, keďže z druhých miest postúpi len šesť tímov z desiatich.

„Naladení sme dobre, hlavne bojovne a určite nám pomohlo ligové víťazstvo, aby sme mohli cestovať v takom nastavení, s akým sme chceli do Turecka cestovať. Oba tímy urobia maximum, aby skončili v skupine na druhom mieste a dali si šancu na postup do ďalšej fázy. Hrá sa o veľa, jeden zápas rozhodne. Myslím si, že na základe toho pristúpia družstvá pristúpia k zápasu maximálne dôležito. Verím, že ideme dať zo seba všetko,“ uviedol kouč Madzin na oficiálnom webe SBL.

Búrlivá atmosféra

Bursaspor v Leviciach bol dobre pripravený a zvíťazil.

„Hral výbornú obranu, do dnešného dňa si pamätám po tomto stretnutí, že sme nemali žiaden ľahký kôš. Bursaspor si dal veľmi záležať na tomto stretnutí a ukázal svoju silu. Je to rozhodujúci zápas, preto treba očakávať, že to bude ešte na väčšom leveli. Hráme na ich palubovke, vyzerá to tak, že nás čaká búrlivá atmosféra, takže sa máme na čo tešiť. My sa musíme pripraviť na to, aby sme ukázali svoj výkon a vôľu bojovať,“ pokračoval kormidelník levického družstva.

Energia v obrane, sebavedomie v útoku

V prospech domácich Turkov hovorí viacero faktorov.

„Rozhodne určite veľa vecí. Z našej strany to bude obrovská energia v obrane a sebavedomie v útoku. Myslím si, že ľahko sa to povie, ale od tohto sa to celé bude odvíjať. Potrebujeme mať dobrý zápas a špeciálny deň, aby sa nám to mohlo podariť. Verím, že si za tým pôjdeme,“ dodal Madzin.