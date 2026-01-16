Samovražda, nešťastný pád alebo pokus o zabitie? Ruský futbalista zomrel za záhadných okolností - VIDEO

Ruský futbal je v šoku zo smrti Layonela Adamsa, ktorý kedysi obliekal dres klubu CSKA Moskva. Našli ho mŕtveho v meste Zvenigorod niekoľko týždňov po tom, čo prežil brutálne napadnutie.
Telo hráča sa našlo v blízkosti budovy, v ktorej žije ďalší profesionálny futbalista Timur Magomedov, súčasný brankár Dinama Machačkala. Hoci medzi nimi nebola zistená žiadna priama súvislosť, geografická zhoda nezostala bez povšimnutia a pridáva ďalšie otázky do už aj tak zložitého prípadu.
Prvé správy naznačovali, že Adams si vzal život pre neopätovanú lásku. Toto tvrdenie však poprela hráčova matka, ktorá uviedla, že jej syn v tom čase nemal romantický vzťah. Myslí si, že šlo o vraždu.
Je tam súvislosť?
Adams sa 27. decembra stal obeťou brutálneho útoku v Zvenigorode, keď ho pred reštauráciou napadlo najmenej desať osôb. Počas incidentu utrpel viacero úderov a strelné poranenie bedrového kĺbu, ktoré si vyžiadalo hospitalizáciu.
Hoci bol prijatý na lekárske ošetrenie, krátko nato požiadal o dobrovoľné prepustenie. Tento detail, ktorý spočiatku zostal nepovšimnutý, teraz nadobúda znepokojivý význam.
Zhoda miesta, krátky časový odstup medzi oboma udalosťami a násilie predchádzajúceho útoku vyvolávajú nevyhnutnú otázku – existuje súvislosť medzi týmto útokom a jeho smrťou?
Aktuálne bol bez klubu
Futbalista sa narodil v roku 1994. Bol synom nigérijského otca a ruskej matky, pripomína web beinsports.com.
Rozvíjal sa v mládežníckom systéme CSKA Moskva v rokoch 2012 až 2014 a neskôr si vybudoval profesionálnu kariéru v kluboch ako Jenisej, Volga, Kamaz, ako aj v tímoch v Arménsku, Kazachstane, Bielorusku a Španielsku. Hral aj za ruskú reprezentáciu do 18 rokov.
V posledných mesiacoch bol Adams bez klubu, čo pridáva ďalšiu vrstvu neistoty do jeho osobného aj profesionálneho života.