Patrioti Levice chcú nadviazať na triumf na Cypre a zdolať Famagustu aj doma

Obaja slovenskí zástupcovia v Európskom pohári basketbalistov sú v podobnej situácii. Po polovici skupinovej časti majú bilanciu 2 víťazstvá a 1 prehra, vo svojich tabuľkách sú zatiaľ na druhej priečke.

Kým hráči Prievidze budú o upevnenie tejto pozície bojovať už v stredu v Gruzínsku, basketbalistov Levíc čaká až vo štvrtok domáce stretnutie proti cyperskému Anorthosisu Famagusta.

Nálade je dobrá

Aj úradujúci majster by rád zvíťazil a zvýšil svoje šance na postup ďalej. Cyperčanov v prvom vzájomnom súboji zdolal na jeho palubovke.

„Nálada v tíme je dobrá, naladili sme sa víťazne ligovým zápasom v Handlovej. Verím, že nám to pomôže aj v domácom stretnutí proti Famaguste. Doterajšia bilancia v Európskom pohári je pozitívna a myslím si, že pred začiatkom skupinovej fázy by sme to brali všetkými desiatimi. Sme radi, ale chceme to teraz potvrdiť,“ vyhlásil tréner Levíc Michal Madzin.

Súper sa posilnil

Anorthosis v ostatnom období angažoval gruzínskeho reprezentanta Dudu Sanadzeho a dvojicu Jordan Williams, Marques Townes.

„Káder majú mierne obmenený, ale pravdepodobne budú hrať rovnakým štýlom. Individuality, ktoré prišli, tak sú výrazné a útočne sa veľmi presadzujú. Budeme si musieť dať pozor na týchto hráčov, ale aj na tých, ktorí nám robili problémy v prvom vzájomnom stretnutí. Je na nás, aby sme sa na toto všetko nastavili,“ dodal Madzin.

Koncentrovaní a pripravení

Cyperský tím je v EP zatiaľ bez víťazstva. Má teda „nôž na krku“ a iba triumf mu udrží aspoň malú šancu na postup.

„Všetci vieme, že tento zápas musíme vyhrať, ak chceme mať šancu na postup. Sme koncentrovaní a pripravení, aby sme to vo štvrtok zvládli. V prvom zápase sme hrali náš basketbal vtedy, keď to bolo potrebné. Zvládli sme ich nápor a energiu z publika,“ povedal americký krídelník v levickom tíme Stephon Jelks.

Bude to o prístupe a snahe

Hlavným cieľom Levičanov je upevnenie si druhej priečky v hodnotení, ale dôležité bude aj skóre.

„Všetko bude o prístupe a snahe. Ako hráči nemáme veľmi kontrolu nad tým, koľko dáme striel, ako bude vyzerať zápas, alebo aby sme sa nejako veľmi zamerali na súpera. Ak však dáme do 40 minút všetko, tak máme šancu vyhrať v každom zápase,“ dodal Jelks.