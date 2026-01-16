Trump si uťahoval z Kanady, že už 32 rokov nezískala Stanley Cup: Darí sa nám lepšie ako im - VIDEO

Hokejisti Floridy Panthers zavítali do Bieleho domu druhýkrát v rade vďaka dvom po sebe idúcim triumfom vo finále NHL a zisku dvoch Stanleyho pohárov.
Prijal ich americký prezident Donald Trump. Počas ceremónie si tiež neodpustil rypnutie si do Kanady, ktorá na víťaza NHL čaká viac než tri dekády.
„Zabránili ste Kanade, aby získala Stanley Cup po 32 rokoch. Čo si o tom myslíte, Matty?“ obrátil sa Trump s úsmevom smerom k útočníkovi Matthewovi Tkachukovi a kapitánovi Floridy.
Až 12 Kanaďanov v tíme Floridy
„Máme menšiu súťaživosť s Kanadou, ale sú to skvelí ľudia. Darí sa nám oveľa lepšie ako im, ale to nevadí,“ dodala hlava USA na adresu severného suseda, s ktorým si pokazil vzťahy pre colnú vojnu a vyhlásenie, že by sa Kanada mala stať 51. štátom USA.
Regenda strelil siedmy gól sezóny, ale blysol sa aj parádnou asistenciou - VIDEO
V tíme aktuálnych majstrov NHL však bolo pri zisku najcennejšej trofeje až osem hokejistov z krajiny „javorových listov“ – Sam Bennett, Aaron Ekblad, Jonah Gadjovich, A. J. Greer, Brad Marchand, Sam Reinhart, Evan Rodrigues a Carter Verhaeghe. Z Kanady je aj štvorica trénerov Paul Maurice, Sylvain Lefebvre, Jamie Kompon a Myles Fee.
Víťazná aura
Majiteľ Floridy Vincent Viola Trumpovi sľúbil, že sa „panteri“ pokúsia nielen kanadských súperov zdolať aj v prebiehajúcom ročníku.„Hovorím za všetkých našich fanúšikov po celom svete, že sa nezastavíme,“ uviedol. Trump odpovedal, že si cení víťaznú auru klubu.
Nesmrteľný Slovák. Dres Zdena Cháru navždy stúpol k legendám NHL. Boston bola najlepšia voľba môjho života, vraví - VIDEO
Viola bol počas prvého Trumpovho funkčného obdobia dokonca nominantom na post ministra obrany. Neskôr však svoju kandidatúru stiahol. Hráči Floridy doniesli Trumpovi niekoľko darčekov – pamätný dres, hokejky aj prsteň pre víťaza Stanley Cupu.