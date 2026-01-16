Asociácia nemocníc rokovala s poisťovňami o financovaní pre rok 2026, k vyhláške má zásadnú pripomienku

Osobitnou témou je stabilizačný príspevok pre zdravotné sestry.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
ANS: Financovanie zdravotníctva v roku 2024
Viceprezident AZZZ SR a viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Zdravotníctvo Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) absolvovala tento týždeň rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami o financovaní roka 2026. Potvrdila sa potreba alokácie približne 135 miliónov eur pre členov ANS, hlavne na zvýšenie miezd lekárov a zdravotníckych pracovníkov podľa zákona.

Požiadavku na 135 miliónov eur považuje za oprávnenú aj rezort zdravotníctva. Podľa prvého viceprezidenta ANS Igora Pramuka ministerstvo túto sumu overilo a potvrdilo ako reálnu.

Zásadná pripomienka

Momentálne prebieha pripomienkové konanie k programovej vyhláške, ktorá určuje finančné prostriedky pre zdravotníctvo na rok 2026. ANS má jednu zásadnú pripomienku – žiada, aby bola jasne a viditeľne uvedená suma určená pre ich členov.

Asociácia nemocníc Slovenska, rovnako ako zdravotné poisťovne, sa zároveň otvorene hlási k s Memorandom o spravodlivom financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje efektívne a spravodlivé využitie verejných financií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stabilizačný príspevok pre zdravotné sestry

Osobitnou témou je stabilizačný príspevok pre zdravotné sestry. ANS upozorňuje, že metodika vyplácania príspevku stále nie je jasne definovaná a vyzýva na jej urýchlenie, aby sestrám bola poskytnutá potrebná podpora na stabilizáciu ich postavenia v systéme.

ANS plánuje naďalej úzko spolupracovať so všetkými stranami na zabezpečení adekvátneho financovania zdravotníckych zariadení v každom regióne Slovenska.

Viac k osobe: Igor Pramuk
Firmy a inštitúcie: ANS Asociácia nemocníc SlovenskaMZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR
Okruhy tém: Financovanie Stabilizačný príspevok viceprezident ANS Zdravotné poisťovne Zdravotné sestry
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk