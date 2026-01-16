Asociácia nemocníc rokovala s poisťovňami o financovaní pre rok 2026, k vyhláške má zásadnú pripomienku

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) absolvovala tento týždeň rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami o financovaní roka 2026. Potvrdila sa potreba alokácie približne 135 miliónov eur pre členov ANS, hlavne na zvýšenie miezd lekárov a zdravotníckych pracovníkov podľa zákona.
Požiadavku na 135 miliónov eur považuje za oprávnenú aj rezort zdravotníctva. Podľa prvého viceprezidenta ANS Igora Pramuka ministerstvo túto sumu overilo a potvrdilo ako reálnu.
Zásadná pripomienka
Momentálne prebieha pripomienkové konanie k programovej vyhláške, ktorá určuje finančné prostriedky pre zdravotníctvo na rok 2026. ANS má jednu zásadnú pripomienku – žiada, aby bola jasne a viditeľne uvedená suma určená pre ich členov.
Verejné obstarávania v zdravotníctve čaká revízia, podnet vyšiel priamo z ministerstva
Asociácia nemocníc Slovenska, rovnako ako zdravotné poisťovne, sa zároveň otvorene hlási k s Memorandom o spravodlivom financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje efektívne a spravodlivé využitie verejných financií.
Stabilizačný príspevok pre zdravotné sestry
Osobitnou témou je stabilizačný príspevok pre zdravotné sestry. ANS upozorňuje, že metodika vyplácania príspevku stále nie je jasne definovaná a vyzýva na jej urýchlenie, aby sestrám bola poskytnutá potrebná podpora na stabilizáciu ich postavenia v systéme.
Odborári kritizujú návrh stabilizačného príspevku pre sestry, považujú ho za nesystémový a diskriminačný
ANS plánuje naďalej úzko spolupracovať so všetkými stranami na zabezpečení adekvátneho financovania zdravotníckych zariadení v každom regióne Slovenska.