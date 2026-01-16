Regenda strelil siedmy gól sezóny, ale blysol sa aj parádnou asistenciou - VIDEO

V troch zápasoch za sebou Pavol Regenda v NHL nebodoval. V tom štvrtom však opäť ukázal svoje kvality.
Slovenský krídelník strelil gól, pridal aj asistenciu a významnou mierou prispel k triumfu San Jose na ľade Washingtonu 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). Zo slovenského mikrosúboja proti Martinovi Fehérvárymu vyšiel ako víťaz, hoci aj obranca Washingtonu si pripísal jednu asistenciu.
Odobral puk a prihral na gól
Za stavu 1:1 v druhej tretine Regenda ukázal silu aj šikovnosť zároveň. V strednom pásme odzbrojil od puku útočníka Washingtonu Dylana Stroma, vnikol do útočného pásma a presne časovanou prihrávkou našiel pred bránkou Collina Grafa, ktorý nadvihol puk pod hornú žŕdku bránky Capitals.
„Videl som Colina rýchlo sa blížiť k bránke. Tak som to len tak nahodil pred bránkovisko a bol z toho celkom pekný gól. Niekedy to tak vyjde,“ opísal Regenda na webe NHL.
Strome priznal chybu
„Urobili sme pár zbytočných strát puku a súper to využil. Presne tak to bolo aj v mojom prípade, keď som chcel posunúť puk do voľného priestoru,“ priznal Strome, ktorý v presilovke otvoril skóre zápasu.
Parádna prihrávka a gól
O čosi neskôr Slovák v drese San Jose profitoval z výbornej práce Macklina Celebriniho, ktorý ho efektnou zadovkou pomedzi vlastné nohy našiel pred bránkou Washingtonu a 26-ročný rodený Michalovčan upravil na 3:1.
Oba góly, na ktorých mal Regenda podiel, delilo od seba iba 80 sekúnd. Slovenský útočník sa stal druhou hviezdou zápasu. K produktivite pridal aj dva bodyčeky a dva plusové body.
Nechceli, aby súper viedol
„Vedeli sme, že ak Washington strelí jeden-dva góly, potom sú už veľmi dobrí. Nechceli sme to dopustiť ako naposledy u nás doma. Od začiatku sme si na nich vyšliapli a myslím si, že sme odviedli veľmi dobrú robotu,“ doplnil Regenda.
9 zápasov = 8 bodov
V drese San Jose si naďalej drží vysokú úspešnosť produktivity. V deviatich zápasoch aktuálnej sezóny nazbieral osem bodov za 7 gólov a 1 asistenciu. Celkovo v kariére má v NHL na konte 11 bodov v 28 zápasoch.
V tretej tretine hráči Washingtonu znížili na 2:3, ale vyrovnávajúci gól už nestihli. Pri zásahu Ryana Leonarda mal asistenciu aj Fehérváry, bola jeho štrnásta v sezóne. V zápase pridal aj dva bloky a plusový bod.