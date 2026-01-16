Syn zosnulého iránskeho šacha verí v pád islamskej republiky, vyzýva na medzinárodnú akciu

Syn zosnulého iránskeho šacha Rezá Pahlaví v piatok vyhlásil, že je presvedčený o páde islamskej republiky v dôsledku masových protestov, ktoré v krajine vypukli koncom minulého roka.
Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo na rozhodnejšie kroky v čase, keď americký prezident Donald Trump zatiaľ upúšťa od priamej intervencie do nepokojov v Iráne.
„Islamská republika padne – nie či, ale kedy,“ povedal Pahlaví na tlačovej konferencii vo Washingtone, kde žije v exile. Od vypuknutia demonštrácií, ktoré sa začali v záverečných týždňoch roka 2025 prehlbujúcou sa hospodárskou krízou, sa prezentuje ako líder opozície voči duchovným vládnucemu režimu.
Konzistentne sa vyhráža
Trump opakovane varoval Teherán, že ak bude pokračovať v zabíjaní demonštrantov, Spojené štáty zasiahnu. Povzbudzoval tiež Iráncov, aby prebrali kontrolu nad štátnymi inštitúciami. Napriek tomu, že podľa odhadov bezpečnostné zložky zabili tisíce protestujúcich, Washington zatiaľ nekonal.
Trump namiesto toho vyhlásil, že násilie voči demonštrantom ustalo a protesty v posledných dňoch zoslabli.
Pahlaví uviedol, že verí Trumpovým vyhláseniam. „Myslím si, že prezident Trump dodrží slovo a napokon sa postaví na stranu iránskeho ľudu,“ povedal. Zároveň vyhlásil, že Iránci už podnikajú rozhodné kroky doma a je čas, aby ich plne podporilo aj medzinárodné spoločenstvo.
Preč s diplomatmi
Vyhnaný princ vyzval na cielené, „chirurgické“ zásahy proti veliteľskej štruktúre Revolučných gárd, ktoré označil za hlavný nástroj vnútorného útlaku aj zahraničného terorizmu. Zároveň apeloval na krajiny, aby vyhostili iránskych diplomatov.
Pahlaví prisľúbil, že sa do Iránu vráti, a tvrdí, že chce viesť prechod k sekulárnej demokracii. Nový Irán by podľa neho normalizoval vzťahy so Spojenými štátmi a Izraelom a zapojil sa do globálnej ekonomiky.